La jornada 19 de la temporada regular de la MLS presenta un choque estelar este sábado 01 de agosto entre Inter Miami y Columbus Crew. El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT, sobre el césped del Nu Stadium en el sur de Florida. Las Garzas saldrán por los tres puntos para pelear la supremacía de la Conferencia Este, aunque The Black and Gold intentarán frustrar sus planes. Si estás buscando los horarios del partido, las opciones para verlo por televisión o las plataformas de streaming disponibles en tu país, aquí encontrarás toda la información necesaria para seguir el Inter Miami vs. Columbus Crew en vivo.

El cuadro local marcha en la segunda posición con 37 puntos luego de conseguir una ajustada victoria de 1-0 sobre Montreal FC después del receso internacional por la justa mundialista. Para este compromiso, la escuadra tampoco contará con su máximo referente Lionel Messi ni con el mediocampista Rodrigo De Paul, pero su flamante contratación Casemiro podría aparecer nuevamente en la alineación titular o en la banca de suplentes. Por su parte, el conjunto de Ohio aterriza en territorio floridano ocupando la undécima plaza con 19 unidades y vienen de derrotar 2-1 al FC Cincinnati.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS 2026 hoy?

El partido entre Inter Miami y Columbus Crew por la Jornada 19 de la temporada regular de la MLS 2026 se disputará el sábado 01 de agosto, mientras que en España podrá verse durante la madrugada del domingo 02 de agosto.

País / Región Hora España (Madrid) 01:30 horas (02 de agosto) España (Canarias) 00:30 horas (02 de agosto) Argentina 20:30 horas Uruguay 20:30 horas Paraguay 20:30 horas Brasil 20:30 horas Chile 19:30 horas Venezuela 19:30 horas Bolivia 19:30 horas Colombia 18:30 horas Perú 18:30 horas Ecuador 18:30 horas México (Centro) 17:30 horas México (Pacífico y Chihuahua) 17:30 horas México (Baja California) 17:30 horas Estados Unidos (Este) 19:30 horas Estados Unidos (Central) 18:30 horas Estados Unidos (Montaña) 17:30 horas Estados Unidos (Pacífico) 16:30 horas

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Columbus Crew EN VIVO por la MLS 2026?

La transmisión del partido estará disponible a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming dependiendo del país donde te encuentres.

País / Región Canal de TV Streaming Colombia -- MLS Season Pass Ecuador -- MLS Season Pass Argentina -- MLS Season Pass Uruguay -- MLS Season Pass México -- MLS Season Pass Estados Unidos -- MLS Season Pass España -- MLS Season Pass Brasil -- MLS Season Pass Chile -- MLS Season Pass Paraguay -- MLS Season Pass Venezuela -- MLS Season Pass Bolivia -- MLS Season Pass Perú -- MLS Season Pass