Continuando con las celebraciones por el 205.º Aniversario de la Independencia del Perú, hoy miércoles 29 de julio se realizará la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 en la Avenida Brasil. Este magno evento reunirá a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP), delegaciones extranjeras, veteranos de guerra, organizaciones invitadas y agrupaciones civiles.

A continuación, te compartimos los horarios y canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO la Parada Militar por Fiestas Patrias 2026. Además de las plataformas de streaming que te llevarán online el evento.

¿A qué hora inicia el Desfile Militar 2026 hoy?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 empezará a las 10:00 a.m. en Perú y terminará (aproximadamente) a la 1:00 p.m. A continuación, revisa la guía de horarios por país.

Estados Unidos (ET): 11:00 a. m.

Estados Unidos (CT): 10:00 a. m.

Estados Unidos (MT): 9:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 8:00 a.m.

México (CDMX): 9:00 a.m.

España: 5:00 p.m.

Puerto Rico: 11:00 a.m.

República Dominicana: 11:00 a.m.

Panamá: 10:00 a.m.

Costa Rica: 9:00 a.m.

El Salvador: 9:00 a.m.

Guatemala: 9:00 a.m.

Honduras: 9:00 a.m.

Nicaragua: 9:00 a.m.

Argentina: 12:00 p. m

Brasil (Brasilia): 12:00 p. m

Uruguay: 12:00 p. m.

Paraguay: 12:00 p. m.

Chile (Santiago): 11:00 a. m.

Bolivia: 11:00 a. m.

Venezuela: 11:00 a. m.

Ecuador: 10:00 a. m.

Colombia: 10:00 a. m.

¿Qué canal transmite el Desfile Militar de Fiestas Patrias?

El Desfile Militar 2026 será transmitido EN VIVO por TVPerú y TVPerú Noticias. También es posible seguir la televisión del magno evento EN DIRECTO a través de los principales medios de comunicación de señal abierta, como América Televisión, Latina, Panamericana Televisión, ATV, Exitosa TV, RPP TV.

Cada 29 de julio, como parte central de las Fiestas Patrias de Perú, se realiza el Desfile Militar. (Foto: ANDINA / Ricardo Cuba)

¿Cómo ver el Desfile Militar 2026 por TV y streaming?

Te compartimos las plataformas digitales gratuitas que te llevarán vía ONLINE la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026:

Tipo de plataforma Plataforma / App Detalle Streaming TV Perú YouTube de TV Perú Señal nacional e internacional EN VIVO Streaming TV Perú Web y app de TV Perú Programación en directo sin costo Apps de canales privados América tvGO App/web con transmisión en vivo gratuita dentro del Perú Apps de canales privados Latina Play App/web con señal en directo gratuita dentro del Perú

Plataformas de TV Perú:

Canal de YouTube de TV Perú: emite la ceremonia de asunción de mando en vivo, incluyendo señal internacional para peruanos en el extranjero.

Web y app de TV Perú: Permiten ver la programación en directo sin costo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Rutas alternas por el Desfile Militar 2026

Ante estas restricciones, y con el objetivo de reducir la congestión vehicular durante el desfile, la Policía Nacional del Perú (PNP) recomienda a los ciudadanos utilizar las siguientes rutas alternas:

Av. Sucre

Av. Tingo María

Av. Salaverry

Av. General Vivanco

Av. Venezuela

Av. Arica

Av. Alfonso Ugarte

Av. Guzmán Blanco

Av. del Ejército

Av. José Faustino Sánchez Carrión