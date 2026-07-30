El All-Star Game 2026 se realizará este miércoles 29 de julio y reunirá a las máximas figuras de la MLS y la Liga MX en uno de los encuentros más esperados del calendario futbolístico. El Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte, será el escenario de este atractivo partido de las estrellas, donde ambos equipos intentarán imponer condiciones en una noche que también estará acompañada por un espectáculo musical y diversas personalidades invitadas.

El balón comenzará a rodar a las 8:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), 5:00 p.m. (hora del Pacífico) y 6:00 p.m. (tiempo del Centro de México) . Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de MLS Season Pass , disponible en Apple TV para los países donde ofrece el servicio.

El combinado de la MLS tendrá como principales referentes a Son Heung-min y Thomas Müller, dos futbolistas que marcaron una época en el fútbol europeo y que, por primera vez, compartirán vestuario para defender los colores del equipo de las estrellas.

Del otro lado, la Liga MX llegará con una plantilla que mezcla experiencia y juventud. Aunque la baja de Henry Martín obligó a realizar ajustes en la convocatoria, jugadores como Keylor Navas, Robert Morales, Brian Gutiérrez, Carlos “Charly” Rodríguez y Bryan González asumirán el reto de representar al fútbol mexicano y buscar una victoria en suelo estadounidense.

CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, (ESTADOS UNIDOS), 29/07/2026.- Horarios del partido entre MLS vs. Liga MX por All-Star Game 2026 que se realizará en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026?

Puedes ver el partido All-Star Game 2026 entre las selecciones de la MLS y de la Liga MX por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026?

Disfruta de toda la temporada 2026 en vivo en Apple TV, incluyendo el All-Star Game, la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup —sin restricciones de transmisión— con una suscripción a Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir la temporada de la liga profesional de fútbol de USA mediante streaming.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.