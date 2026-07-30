El Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, será el escenario del esperado All-Star Game 2026, un espectáculo que reunirá a las máximas figuras de la MLS y la Liga MX. El tradicional duelo de estrellas se realizará este miércoles 29 de julio y buscará definir qué campeonato cuenta con el plantel más destacado del momento.
El conjunto de la MLS, dirigido por Dean Smith, tendrá como principales referentes a Thomas Müller y Son Heung-min, dos futbolistas de amplia trayectoria en el fútbol europeo que ahora buscarán comandar al equipo de las estrellas y marcar la diferencia frente al representativo mexicano.
En la otra vereda, la Liga MX afrontará el compromiso sin Henry Martín, una ausencia importante en el ataque. Pese a ello, el técnico Antonio Mohamed armó una convocatoria que combina juventud y experiencia, con nombres como Keylor Navas, Gilberto Mora, Carlos “Charly” Rodríguez y Erick Lira, quienes intentarán conducir al combinado mexicano hacia una nueva victoria en el All-Star Game 2026.
¿Dónde ver el All-Star Game 2026 en Estados Unidos, México y España?
Si quieres ver el duelo entre la Liga MX y la MLS por el All-Star Game 2026, la transmisión oficial será mediante MLS Season Pass de Apple TV. El servicio estará disponible EN VIVO para los usuarios de México, Estados Unidos y España, quienes podrán disfrutar del encuentro desde la aplicación o la web de Apple TV.
¿Qué canal transmite MLS vs. Liga MX EN VIVO por el All-Star Game 2026?
La guía de canales por país para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game.
|País
|Hora
|Argentina
|MLS Season Pass
|Brasil
|MLS Season Pass
|Bolivia
|MLS Season Pass
|Canada
|MLS Season Pass
|Chile
|MLS Season Pass
|Colombia
|MLS Season Pass
|Costa Rica
|MLS Season Pass
|República Dominicana
|MLS Season Pass
|Ecuador
|MLS Season Pass
|El Salvador
|MLS Season Pass
|Guatemala
|MLS Season Pass
|Nicaragua
|MLS Season Pass
|Panamá
|MLS Season Pass
|Perú
|MLS Season Pass
|Paraguay
|MLS Season Pass
|Venezuela
|MLS Season Pass