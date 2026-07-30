CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, (ESTADOS UNIDOS), 29/07/2026.- Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre MLS vs. Liga MX por All-Star Game 2026 que se realizará en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE, (ESTADOS UNIDOS), 29/07/2026.- Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre MLS vs. Liga MX por All-Star Game 2026 que se realizará en Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

El Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, será el escenario del esperado All-Star Game 2026, un espectáculo que reunirá a las máximas figuras de la MLS y la Liga MX. El tradicional duelo de estrellas se realizará este miércoles 29 de julio y buscará definir qué campeonato cuenta con el plantel más destacado del momento.

El conjunto de la MLS, dirigido por Dean Smith, tendrá como principales referentes a Thomas Müller y Son Heung-min, dos futbolistas de amplia trayectoria en el fútbol europeo que ahora buscarán comandar al equipo de las estrellas y marcar la diferencia frente al representativo mexicano.

En la otra vereda, la Liga MX afrontará el compromiso sin Henry Martín, una ausencia importante en el ataque. Pese a ello, el técnico Antonio Mohamed armó una convocatoria que combina juventud y experiencia, con nombres como Keylor Navas, Gilberto Mora, Carlos “Charly” Rodríguez y Erick Lira, quienes intentarán conducir al combinado mexicano hacia una nueva victoria en el All-Star Game 2026.

¿Dónde ver el All-Star Game 2026 en Estados Unidos, México y España?

Si quieres ver el duelo entre la Liga MX y la MLS por el All-Star Game 2026, la transmisión oficial será mediante MLS Season Pass de Apple TV. El servicio estará disponible EN VIVO para los usuarios de México, Estados Unidos y España, quienes podrán disfrutar del encuentro desde la aplicación o la web de Apple TV.

El partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)
El partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Qué canal transmite MLS vs. Liga MX EN VIVO por el All-Star Game 2026?

La guía de canales por país para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game.

PaísHora
ArgentinaMLS Season Pass
BrasilMLS Season Pass
BoliviaMLS Season Pass
CanadaMLS Season Pass
ChileMLS Season Pass
ColombiaMLS Season Pass
Costa RicaMLS Season Pass
República DominicanaMLS Season Pass
EcuadorMLS Season Pass
El SalvadorMLS Season Pass
GuatemalaMLS Season Pass
NicaraguaMLS Season Pass
PanamáMLS Season Pass
PerúMLS Season Pass
ParaguayMLS Season Pass
VenezuelaMLS Season Pass
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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