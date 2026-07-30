El Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, será el escenario del esperado All-Star Game 2026, un espectáculo que reunirá a las máximas figuras de la MLS y la Liga MX. El tradicional duelo de estrellas se realizará este miércoles 29 de julio y buscará definir qué campeonato cuenta con el plantel más destacado del momento.

El conjunto de la MLS, dirigido por Dean Smith, tendrá como principales referentes a Thomas Müller y Son Heung-min, dos futbolistas de amplia trayectoria en el fútbol europeo que ahora buscarán comandar al equipo de las estrellas y marcar la diferencia frente al representativo mexicano.

En la otra vereda, la Liga MX afrontará el compromiso sin Henry Martín, una ausencia importante en el ataque. Pese a ello, el técnico Antonio Mohamed armó una convocatoria que combina juventud y experiencia, con nombres como Keylor Navas, Gilberto Mora, Carlos “Charly” Rodríguez y Erick Lira, quienes intentarán conducir al combinado mexicano hacia una nueva victoria en el All-Star Game 2026.

¿Dónde ver el All-Star Game 2026 en Estados Unidos, México y España?

Si quieres ver el duelo entre la Liga MX y la MLS por el All-Star Game 2026, la transmisión oficial será mediante MLS Season Pass de Apple TV . El servicio estará disponible EN VIVO para los usuarios de México, Estados Unidos y España, quienes podrán disfrutar del encuentro desde la aplicación o la web de Apple TV.

El partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Qué canal transmite MLS vs. Liga MX EN VIVO por el All-Star Game 2026?

La guía de canales por país para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido MLS vs. Liga MX por el All-Star Game.

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