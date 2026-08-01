Alineaciones del Inter Miami y Columbus Crew listas para el pitazo inicial en la jornada de la MLS 2026. Revise las alternativas de streaming online y plataformas para seguir la señal en vivo. | Crédito: mls.com / Composición Depor
Alineaciones del Inter Miami y Columbus Crew listas para el pitazo inicial en la jornada de la MLS 2026. Revise las alternativas de streaming online y plataformas para seguir la señal en vivo. | Crédito: mls.com / Composición Depor

El Nu Stadium albergará nuevamente este sábado 01 de agosto desde las 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT un electrizante encuentro entre Inter Miami y Columbus Crew por la jornada 19 de la temporada regular de la MLS 2026. Las Garzas llegan consolidadas en el segundo lugar de la tabla con varios puntos de ventaja sobre The Black and Gold, buscando afianzar su persecución del liderato en la Florida. Si quieres ver el partido Inter Miami — Columbus Crew en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.

¿Dónde ver el partido Inter Miami — Columbus Crew EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?

Para ver Inter Miami — Columbus Crew por la temporada regular de la MLS 2026, la referencia principal en Latinoamérica (incluido España) será MLS Season Pass de Apple TV, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo vía streaming.

País / RegiónTV con derechos de la MLS 2026Streaming oficial / apps
Perú--MLS Season Pass
Colombia--MLS Season Pass
Ecuador--MLS Season Pass
Chile--MLS Season Pass
Argentina--MLS Season Pass
Uruguay--MLS Season Pass
Paraguay--MLS Season Pass
Venezuela-- MLS Season Pass
México--MLS Season Pass
España--MLS Season Pass
Estados Unidos (hispano)--MLS Season Pass
Centroamérica (Méx. referencia hora)--MLS Season Pass
Brasil--MLS Season Pass
Japón--MLS Season Pass
Global (legal online)--MLS Season Pass

¿A qué hora juega Inter Miami — Columbus Crew EN VIVO HOY 01 de agosto por la MLS 2026?

El Inter Miami — Columbus Crew por la temporada regular de la MLS 2026 se jugará el sábado 01 de agosto, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del domingo 02 de agosto. En México el partido comenzará a las 17:30 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a la 6:30 p. m.; y en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela arrancará a las 8:30 p. m.

En España el choque está previsto para las 01:30 horas del día siguiente, y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en Florida (Nu Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Inter Miami — Columbus Crew por la MLS 2026.

País / RegiónHora local del partido Inter Miami vs Columbus Crew
España1:30 a. m. / 01:00 (02/08)
Argentina8:30 p. m. / 20:30.
Paraguay8:30 p. m. / 20:30.
Uruguay8:30 p. m. / 20:30.
Brasil8:30 p. m. / 20:30. (zona principal).
Chile7:30 p. m. / 19:30.
Bolivia7:30 p. m. / 19:30.
Venezuela7:30 p. m. / 19:30.
Puerto Rico7:30 p. m. / 19:30.
República Dominicana7:30 p. m. / 19:30.
Colombia6:30 p. m. / 18:30.
Perú6:30 p. m. / 18:30.
Ecuador6:30 p. m. / 18:30.
Panamá6:30 p. m. / 18:30.
México (tiempo del centro)5:30 p. m. / 17:30.
Guatemala5:30 p. m. / 17:30.
Nicaragua5:30 p. m. / 17:30.
Costa Rica5:30 p. m. / 17:30.
El Salvador5:30 p. m. / 17:30.
Honduras5:30 p. m. / 17:30.
Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington)7:30 p. m. / 19:30.
Estados Unidos – Hora del Centro6:30 p. m. / 18:30.
Estados Unidos – Hora de la Montaña5:30 p. m. / 17:30.
Estados Unidos – Hora del Pacífico4:30 p. m. / 16:30.
Japón8:30 a. m. (23/07)
Otros países con huso similar a España1:30 a. m. / 01:00 (02/08)

Alineaciones posibles de Inter Miami y Columbus Crew para la MLS 2026

Posible alineación de Inter Miami (4-3-3): Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Ian Fray, Micael dos Santos Silva, Sergio Reguilón; Telasco Segovia, Casemiro, Yannick Bright; Mateo Silvetti, Germán Berterame, Luis Suárez.

Posible alineación de Chicago Fire (4-4-2): Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steven Moreira, Rudy Camacho, Maximilian Arfsten; Sean Zawadzki, Dylan Chambost, Sekou Bangoura, Taha Habroune, Dániel Gazdag; Jamal Thiaré.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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