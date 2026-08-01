El Nu Stadium albergará nuevamente este sábado 01 de agosto desde las 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT un electrizante encuentro entre Inter Miami y Columbus Crew por la jornada 19 de la temporada regular de la MLS 2026. Las Garzas llegan consolidadas en el segundo lugar de la tabla con varios puntos de ventaja sobre The Black and Gold, buscando afianzar su persecución del liderato en la Florida. Si quieres ver el partido Inter Miami — Columbus Crew en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.

¿Dónde ver el partido Inter Miami — Columbus Crew EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?

Para ver Inter Miami — Columbus Crew por la temporada regular de la MLS 2026, la referencia principal en Latinoamérica (incluido España) será MLS Season Pass de Apple TV, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo vía streaming.

País / Región TV con derechos de la MLS 2026 Streaming oficial / apps Perú -- MLS Season Pass Colombia -- MLS Season Pass Ecuador -- MLS Season Pass Chile -- MLS Season Pass Argentina -- MLS Season Pass Uruguay -- MLS Season Pass Paraguay -- MLS Season Pass Venezuela -- MLS Season Pass México -- MLS Season Pass España -- MLS Season Pass Estados Unidos (hispano) -- MLS Season Pass Centroamérica (Méx. referencia hora) -- MLS Season Pass Brasil -- MLS Season Pass Japón -- MLS Season Pass Global (legal online) -- MLS Season Pass

¿A qué hora juega Inter Miami — Columbus Crew EN VIVO HOY 01 de agosto por la MLS 2026?

El Inter Miami — Columbus Crew por la temporada regular de la MLS 2026 se jugará el sábado 01 de agosto, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del domingo 02 de agosto. En México el partido comenzará a las 17:30 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a la 6:30 p. m.; y en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela arrancará a las 8:30 p. m .

En España el choque está previsto para las 01:30 horas del día siguiente , y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en Florida (Nu Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Inter Miami — Columbus Crew por la MLS 2026.

País / Región Hora local del partido Inter Miami vs Columbus Crew España 1:30 a. m. / 01:00 (02/08) Argentina 8:30 p. m. / 20:30. Paraguay 8:30 p. m. / 20:30. Uruguay 8:30 p. m. / 20:30. Brasil 8:30 p. m. / 20:30. (zona principal). Chile 7:30 p. m. / 19:30. Bolivia 7:30 p. m. / 19:30. Venezuela 7:30 p. m. / 19:30. Puerto Rico 7:30 p. m. / 19:30. República Dominicana 7:30 p. m. / 19:30. Colombia 6:30 p. m. / 18:30. Perú 6:30 p. m. / 18:30. Ecuador 6:30 p. m. / 18:30. Panamá 6:30 p. m. / 18:30. México (tiempo del centro) 5:30 p. m. / 17:30. Guatemala 5:30 p. m. / 17:30. Nicaragua 5:30 p. m. / 17:30. Costa Rica 5:30 p. m. / 17:30. El Salvador 5:30 p. m. / 17:30. Honduras 5:30 p. m. / 17:30. Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington) 7:30 p. m. / 19:30. Estados Unidos – Hora del Centro 6:30 p. m. / 18:30. Estados Unidos – Hora de la Montaña 5:30 p. m. / 17:30. Estados Unidos – Hora del Pacífico 4:30 p. m. / 16:30. Japón 8:30 a. m. (23/07) Otros países con huso similar a España 1:30 a. m. / 01:00 (02/08)

Alineaciones posibles de Inter Miami y Columbus Crew para la MLS 2026

Posible alineación de Inter Miami (4-3-3): Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Ian Fray, Micael dos Santos Silva, Sergio Reguilón; Telasco Segovia, Casemiro, Yannick Bright; Mateo Silvetti, Germán Berterame, Luis Suárez.

Posible alineación de Chicago Fire (4-4-2): Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steven Moreira, Rudy Camacho, Maximilian Arfsten; Sean Zawadzki, Dylan Chambost, Sekou Bangoura, Taha Habroune, Dániel Gazdag; Jamal Thiaré.