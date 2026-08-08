La Leagues Cup 2026 entra en una jornada decisiva para Chivas de Guadalajara, que este sábado 8 de agosto se medirá con FC Dallas en busca de su primer triunfo en el certamen. El cuadro rojiblanco viene de igualar 1-1 frente a Los Angeles FC y posteriormente perdió en penales el punto extra.

Del otro lado, FC Dallas afronta el compromiso con mayor margen después de imponerse 2-0 a Querétaro en su presentación. El equipo de la MLS suma tres unidades y pretende consolidarse en la pelea por la clasificación, mientras el Guadalajara necesita una victoria para no complicar sus aspiraciones de alcanzar los cuartos de final. El duelo tendrá como escenario el PayPal Park de San José, California.

Los seguidores mexicanos contarán con varias alternativas para disfrutar del encuentro. Canal 5 ofrecerá la transmisión EN VIVO y GRATIS por señal abierta, mientras que TUDN e Imagen TV también llevarán el partido a sus pantallas. Para quienes prefieran seguirlo por internet, Apple TV tendrá disponible la señal.

TL;DR de Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS: señal abierta en México

señal abierta en México 📺 TUDN EN VIVO: televisión de paga

televisión de paga 📺 Imagen TV: señal disponible en México

señal disponible en México 💻 Streaming: Apple TV

Apple TV 🕐 Hora: 7:00 p.m. del centro de México

7:00 p.m. del centro de México 🏟️ Estadio: PayPal Park

PayPal Park 🌎 Competición: Leagues Cup 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

El partido entre Chivas de Guadalajara y FC Dallas será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 5 para todo México a través de su señal abierta. Los seguidores del Rebaño podrán ver el encuentro sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión de paga.

La señal de Canal 5 también está disponible dentro de la programación de distintos operadores de televisión restringida.

Canales de Canal 5 en México

Dish: canales 105 SD y 605 HD

SKY: canales 105 SD y 1105 HD

Megacable: canales 205 SD y 1205 HD

Izzi: canales 105 SD y 805 HD

Total Play: canales 5 SD y 105 HD

La numeración puede variar según la ciudad y el paquete contratado.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026?

TUDN transmitirá Chivas vs. FC Dallas en México como parte de su cobertura de la Leagues Cup 2026. La señal de televisión de paga ofrecerá el seguimiento del encuentro y la cobertura previa al partido.

Canales de TUDN en México

Total Play: canal 503

SKY: canales 547 y 1547

Izzi: canales 501 y 890

La ubicación de TUDN puede variar dependiendo del operador y del paquete contratado.

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, Chivas vs. FC Dallas en Estados Unidos?

Los aficionados de Chivas que se encuentren en Estados Unidos también tendrán opciones para seguir el partido. TUDN USA ofrece cobertura para el público hispano y está disponible a través de diferentes operadores de televisión.

Canales de TUDN USA

Dish Latino: canal 856

Spectrum: canal 444

DIRECTV: canal 464

La disponibilidad y numeración de los canales dependen del proveedor de televisión contratado.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Chivas vs. FC Dallas por la Leagues Cup 2026

FICHA CHIVAS VS. FC DALLAS EN VIVO POR LEAGUES CUP 2026 Competición Leagues Cup 2026 Fase Fase Uno Fecha Sábado 8 de agosto de 2026 Hora México 7:00 p.m. TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Otra señal Imagen TV Streaming Apple TV Estadio PayPal Park Ciudad San José, California

Las Chivas de Guadalajara y el Cruz Azul se ven las caras en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liguilla MX. El encuentro se disputará este sábado 16 de mayo con transmisión EN VIVO y ONLINE de Prime VIDEO, Telemundo Deportes, UNIVERSO, Peacock y FOX Deportes. (VIDEO de X: @Chivas)