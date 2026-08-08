La corona ya tiene nueva dueña. Las 27 candidatas de Miss Universe Guatemala 2026 llegan este sábado 8 de agosto a la gala de elección y coronación, una noche que termina con la elección de la representante guatemalteca para la próxima edición de Miss Universe.

El Salón 6 del Parque de la Industria, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala, recibe a las participantes que buscan quedarse con el título nacional. Al final de la jornada, María Adelina Castillo Birba, representante de Sacatepéquez, se queda con la corona y obtiene el derecho de representar a Guatemala en la 75.ª edición de Miss Universe.

¿Quién ganó el Miss Universo Guatemala 2026?

María Adelina Castillo Birba, representante de Sacatepéquez, gana el Miss Universe Guatemala 2026 y se convierte en la nueva reina de belleza del país.

La candidata se impone en la gala de elección y coronación y encabeza las cuatro primeras posiciones de la competencia. Carlota Jenny Vanegas Brenes, Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz y Yaquelin Sucely España Véliz completan el grupo de finalistas.

Ganadora María Adelina Castillo Birba Sacatepéquez Primera finalista Carlota Jenny Vanegas Brenes Antigua Guatemala Segunda finalista Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz Guatemala en USA Tercera finalista Yaquelin Sucely España Véliz El Progreso

Con la corona, María Adelina Castillo Birba asume la representación de Guatemala en la próxima edición de Miss Universe, cuya sede es Puerto Rico.

¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo Guatemala 2026?

Antes de la gala, algunas candidatas concentran buena parte de la atención de los seguidores de los concursos de belleza.

Entre los nombres que aparecen en las conversaciones y pronósticos previos están María Inés Rossal Castañeda, Edna Yaneth Gutiérrez Chacón, María Adelina Castillo Birba, Milagros María Alexandra Martínez Nova y Nivia Guadalupe Jiménez.

María Adelina Castillo Birba termina confirmando esas expectativas y se queda con la corona. La representante de Sacatepéquez consigue imponerse ante las demás participantes y encabeza el resultado final.

¿Quiénes participan en Miss Universo Guatemala 2026?

Un total de 27 candidatas compiten por la corona nacional. La edición reúne representantes de departamentos, regiones y comunidades de Guatemala.

Candidata Representación Yesenia Estefania Bol Valdez Alta Verapaz Carlota Jenny Vanegas Brenes Antigua Guatemala Beyfer Julisa Hernández Alvarado Baja Verapaz Thelma Gabriela Girón Recinos Chimaltenango Sophia Elaine Osorio Oliveros Chiquimula Daniella Paulina Gaulluser Illescas Ciudad Capital Geraldine Bliseth Tanche Barrios Ciudad de Quetzaltenango Evany Noemi Chun Fajardo Comunidad de Sordos Astrid Nicolle Méndez Vielman Departamento de Guatemala Yaquelin Sucely España Véliz El Progreso Hortensia Rocio Abascal Cancelo de Herrera Escuintla Mónica Alejandra Arévalo Meza Guatemala Centro Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz Guatemala en USA Odeth Jaqueline Rosario García García Guatemala Oriente Ana Cristina de León Peñate Huehuetenango Debbie Alejandra Elizabeth Orellana Luna Izabal Victoria Ninoshka Villatoro Lima Jalapa Stephanie Alexandra Claverie Ruiz Jutiapa Estrella Belén Castro Gómez Petén Nivia Guadalupe Jiménez Quetzaltenango Milagros María Alexandra Martínez Nova Retalhuleu María Adelina Castillo Birba Sacatepéquez Fatima Monserrat Martínez Escobar San Marcos Margarita de Lourdes del Cid Morataya Santa Rosa Karime Yaneli Veloso Gramajo Suchitepéquez Edna Yaneth Gutierrez Chacón Totonicapán María Ines Rossal Castañeda Zacapa

¿Cómo se desarrolla la gala de Miss Universo Guatemala 2026?

La competencia llega a su momento decisivo después de varias semanas de actividades en las que las participantes muestran diferentes facetas de su preparación.

Durante la gala, las candidatas buscan destacar frente al jurado y avanzar hasta las últimas instancias de la competencia. La tensión aumenta a medida que se reducen las aspirantes y se acerca el momento de conocer a la nueva representante guatemalteca.

Finalmente, María Adelina Castillo Birba consigue quedarse con el primer lugar, mientras Carlota Jenny Vanegas Brenes, Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz y Yaquelin Sucely España Véliz ocupan las siguientes posiciones.

¿Quién representa a Guatemala en Miss Universe 2026?

María Adelina Castillo Birba representa a Guatemala en Miss Universe 2026 después de ganar la corona nacional.

La representante de Sacatepéquez comienza ahora una nueva etapa de preparación con miras a la edición número 75 del certamen internacional. Puerto Rico es la sede de la competencia en noviembre, donde se encuentra con candidatas de diferentes países y territorios.

¿Dónde se realiza Miss Universo Guatemala 2026?

La gala de elección y coronación se desarrolla en el Salón 6 del Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 de Ciudad de Guatemala.

El recinto recibe a las candidatas, familiares, invitados y seguidores que llegan para acompañar la noche decisiva del certamen. Desde este escenario, María Adelina Castillo Birba recibe la corona que la convierte en la nueva representante de Guatemala.

¿Dónde ver Miss Universo Guatemala 2026 EN VIVO?

La gala se transmite EN VIVO por Canal Antigua desde las 6:00 p. m. de Guatemala.

También existe una alternativa para seguir la señal por internet a través de la plataforma online de Canal Antigua.

¿Cuándo es Miss Universe 2026?

La nueva Miss Universe Guatemala tiene como siguiente gran objetivo la 75.ª edición de Miss Universe, que se desarrolla en Puerto Rico durante noviembre de 2026.

La competencia internacional reúne a representantes de distintos países y territorios y marca el siguiente capítulo para la candidata que consiga quedarse esta noche con la corona guatemalteca.