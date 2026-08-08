CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 08/08/2026.- La corona de Miss Universe Guatemala 2026 está en juego. Conoce a las candidatas, las favoritas y todos los detalles de una gala que define a la nueva representante guatemalteca. FOTO DE JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ (Instagram: @josemartinez_photo)
CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 08/08/2026.- La corona de Miss Universe Guatemala 2026 está en juego. Conoce a las candidatas, las favoritas y todos los detalles de una gala que define a la nueva representante guatemalteca. FOTO DE JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ (Instagram: @josemartinez_photo)

La corona ya tiene nueva dueña. Las 27 candidatas de Miss Universe Guatemala 2026 llegan este sábado 8 de agosto a la gala de elección y coronación, una noche que termina con la elección de la representante guatemalteca para la próxima edición de Miss Universe.

El Salón 6 del Parque de la Industria, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala, recibe a las participantes que buscan quedarse con el título nacional. Al final de la jornada, María Adelina Castillo Birba, representante de Sacatepéquez, se queda con la corona y obtiene el derecho de representar a Guatemala en la 75.ª edición de Miss Universe.

¿Quién ganó el Miss Universo Guatemala 2026?

María Adelina Castillo Birba, representante de Sacatepéquez, gana el Miss Universe Guatemala 2026 y se convierte en la nueva reina de belleza del país.

La candidata se impone en la gala de elección y coronación y encabeza las cuatro primeras posiciones de la competencia. Carlota Jenny Vanegas Brenes, Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz y Yaquelin Sucely España Véliz completan el grupo de finalistas.

GanadoraMaría Adelina Castillo BirbaSacatepéquez
Primera finalistaCarlota Jenny Vanegas BrenesAntigua Guatemala
Segunda finalistaDebbie Nohemi Ruiz de la CruzGuatemala en USA
Tercera finalistaYaquelin Sucely España VélizEl Progreso

Con la corona, María Adelina Castillo Birba asume la representación de Guatemala en la próxima edición de Miss Universe, cuya sede es Puerto Rico.

¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo Guatemala 2026?

Antes de la gala, algunas candidatas concentran buena parte de la atención de los seguidores de los concursos de belleza.

Entre los nombres que aparecen en las conversaciones y pronósticos previos están María Inés Rossal Castañeda, Edna Yaneth Gutiérrez Chacón, María Adelina Castillo Birba, Milagros María Alexandra Martínez Nova y Nivia Guadalupe Jiménez.

María Adelina Castillo Birba termina confirmando esas expectativas y se queda con la corona. La representante de Sacatepéquez consigue imponerse ante las demás participantes y encabeza el resultado final.

¿Quiénes participan en Miss Universo Guatemala 2026?

Un total de 27 candidatas compiten por la corona nacional. La edición reúne representantes de departamentos, regiones y comunidades de Guatemala.

CandidataRepresentación
Yesenia Estefania Bol ValdezAlta Verapaz
Carlota Jenny Vanegas BrenesAntigua Guatemala
Beyfer Julisa Hernández AlvaradoBaja Verapaz
Thelma Gabriela Girón RecinosChimaltenango
Sophia Elaine Osorio OliverosChiquimula
Daniella Paulina Gaulluser IllescasCiudad Capital
Geraldine Bliseth Tanche BarriosCiudad de Quetzaltenango
Evany Noemi Chun FajardoComunidad de Sordos
Astrid Nicolle Méndez VielmanDepartamento de Guatemala
Yaquelin Sucely España VélizEl Progreso
Hortensia Rocio Abascal Cancelo de HerreraEscuintla
Mónica Alejandra Arévalo MezaGuatemala Centro
Debbie Nohemi Ruiz de la CruzGuatemala en USA
Odeth Jaqueline Rosario García GarcíaGuatemala Oriente
Ana Cristina de León PeñateHuehuetenango
Debbie Alejandra Elizabeth Orellana LunaIzabal
Victoria Ninoshka Villatoro LimaJalapa
Stephanie Alexandra Claverie RuizJutiapa
Estrella Belén Castro GómezPetén
Nivia Guadalupe JiménezQuetzaltenango
Milagros María Alexandra Martínez NovaRetalhuleu
María Adelina Castillo BirbaSacatepéquez
Fatima Monserrat Martínez EscobarSan Marcos
Margarita de Lourdes del Cid MoratayaSanta Rosa
Karime Yaneli Veloso GramajoSuchitepéquez
Edna Yaneth Gutierrez ChacónTotonicapán
María Ines Rossal CastañedaZacapa

¿Cómo se desarrolla la gala de Miss Universo Guatemala 2026?

La competencia llega a su momento decisivo después de varias semanas de actividades en las que las participantes muestran diferentes facetas de su preparación.

Durante la gala, las candidatas buscan destacar frente al jurado y avanzar hasta las últimas instancias de la competencia. La tensión aumenta a medida que se reducen las aspirantes y se acerca el momento de conocer a la nueva representante guatemalteca.

Finalmente, María Adelina Castillo Birba consigue quedarse con el primer lugar, mientras Carlota Jenny Vanegas Brenes, Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz y Yaquelin Sucely España Véliz ocupan las siguientes posiciones.

¿Quién representa a Guatemala en Miss Universe 2026?

María Adelina Castillo Birba representa a Guatemala en Miss Universe 2026 después de ganar la corona nacional.

La representante de Sacatepéquez comienza ahora una nueva etapa de preparación con miras a la edición número 75 del certamen internacional. Puerto Rico es la sede de la competencia en noviembre, donde se encuentra con candidatas de diferentes países y territorios.

¿Dónde se realiza Miss Universo Guatemala 2026?

La gala de elección y coronación se desarrolla en el Salón 6 del Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 de Ciudad de Guatemala.

El recinto recibe a las candidatas, familiares, invitados y seguidores que llegan para acompañar la noche decisiva del certamen. Desde este escenario, María Adelina Castillo Birba recibe la corona que la convierte en la nueva representante de Guatemala.

¿Dónde ver Miss Universo Guatemala 2026 EN VIVO?

La gala se transmite EN VIVO por Canal Antigua desde las 6:00 p. m. de Guatemala.

También existe una alternativa para seguir la señal por internet a través de la plataforma online de Canal Antigua.

¿Cuándo es Miss Universe 2026?

La nueva Miss Universe Guatemala tiene como siguiente gran objetivo la 75.ª edición de Miss Universe, que se desarrolla en Puerto Rico durante noviembre de 2026.

La competencia internacional reúne a representantes de distintos países y territorios y marca el siguiente capítulo para la candidata que consiga quedarse esta noche con la corona guatemalteca.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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