El cielo será el escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026 y NASA tendrá una ventana abierta para seguirlo desde cualquier lugar con conexión a internet. Este miércoles 12 de agosto, la agencia espacial estadounidense transmitirá en directo el eclipse solar, con imágenes obtenidas desde distintos puntos de la trayectoria, observaciones científicas y comentarios de especialistas.

La emisión comenzará a las 1:15 p. m. EDT, según el horario oficial de NASA, y podrá seguirse a través de NASA+ y otras plataformas digitales. La señal adquiere especial interés para quienes estén fuera de la franja de totalidad: mientras partes de España podrán experimentar el eclipse total, en Estados Unidos el fenómeno será parcial.

¿Dónde ver NASA TV EN VIVO ONLINE con el eclipse solar total del 12 de agosto?

La opción principal para seguir la cobertura oficial es NASA+, la plataforma de streaming de la agencia. NASA también ha habilitado la transmisión a través de sus canales y servicios asociados.

La página de NASA Live concentra la programación en directo y señala que la cobertura del eclipse estará disponible desde las 1:15 p. m. EDT en NASA+, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime.

La página específica de NASA+ para este acontecimiento anuncia imágenes de telescopios, material captado por una aeronave WB-57 que seguirá la sombra de la Luna y comentarios de expertos.

¿A qué hora empieza la cobertura del eclipse solar total del 12 de agosto en NASA+?

La cobertura de NASA comenzará a las 1:15 p. m. EDT del miércoles 12 de agosto. Ese es el inicio de la emisión, no el momento en que comenzará la totalidad en España.

La agencia ha establecido además dos referencias dentro de su programación: la totalidad comenzará en Islandia a las 1:45 p. m. EDT y llegará a España a las 2:28 p. m. EDT.

Para España peninsular, las 1:15 p. m. EDT equivalen a las 7:15 p. m.. En otras palabras, la señal estará disponible más de una hora antes de que la sombra de la Luna alcance la península.

Horarios de inicio de la transmisión

Ciudades Horario del eclipse solar total para ver en NASA+ Nueva York 1:15 p. m. Washington D.C. 1:15 p. m. Miami 1:15 p. m. Chicago 12:15 p. m. Denver 11:15 a. m. Los Ángeles 10:15 a. m. Anchorage 9:15 a. m. Madrid 7:15 p. m. Canarias 6:15 p. m.

Todos los horarios anteriores corresponden a la conversión del inicio oficial de la transmisión de NASA, fijado en 1:15 p. m. EDT.

¿Cuándo será el eclipse total en España?

La retransmisión comenzará antes de la llegada de la totalidad a España. Esto es importante porque el eclipse no alcanzará su fase máxima al mismo tiempo en todo el territorio.

NASA sitúa el comienzo de la totalidad en León a las 8:28 p. m., mientras que en Zaragoza será a las 8:29 p. m. y en Valencia a las 8:32 p. m.. La fase total durará aproximadamente dos minutos en estas ciudades.

Ciudad Inicio de la totalidad Fin de la totalidad León 8:28 p. m. 8:30 p. m. Zaragoza 8:29 p. m. 8:30 p. m. Valencia 8:32 p. m. 8:33 p. m.

En Madrid, el eclipse será parcial, aunque llegará a cubrir aproximadamente el 99 % del disco solar. NASA sitúa su máximo a las 8:32 p. m.. Barcelona tendrá también un máximo del 99 %, alrededor de las 8:29 p. m..

La diferencia es importante: una cobertura del 99 % sigue siendo un eclipse parcial. La totalidad solamente ocurre dentro de la estrecha franja de la sombra lunar.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Horarios aproximados del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en España, con la trayectoria de la franja de totalidad desde Galicia hasta Baleares y los principales momentos del fenómeno en distintas ciudades. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué se podrá ver en la transmisión de NASA+?

NASA no plantea la emisión como una única cámara fija sobre el Sol. La cobertura combinará imágenes procedentes de distintos lugares con material científico relacionado con el fenómeno.

Entre los contenidos anunciados se encuentran:

vistas del eclipse obtenidas mediante telescopios;

imágenes desde distintos puntos de la trayectoria;

material captado por una aeronave WB-57 de gran altitud;

comentarios de especialistas;

explicaciones sobre el fenómeno;

seguimiento de la sombra de la Luna durante su recorrido.

Los aviones WB-57 tendrán además una función científica. Un equipo financiado por NASA utilizará una de estas aeronaves para perseguir la sombra de la Luna y estudiar la corona solar durante el eclipse. La agencia también apoyará experimentos con globos científicos en Islandia y España para analizar los cambios de la atmósfera provocados por el oscurecimiento temporal del cielo.

NASA TV EN VIVO: ¿NASA+ es la plataforma para ver el eclipse?

Para quienes buscan “NASA TV EN VIVO”, la referencia actual es la programación en directo que NASA concentra en NASA Live y NASA+.

La agencia utiliza NASA Live como página de programación de sus emisiones y NASA+ como su plataforma de streaming. En la agenda oficial del 12 de agosto, NASA identifica expresamente la cobertura del eclipse y ofrece accesos a NASA+, YouTube y otros servicios.

Por ello, no es necesario recurrir a páginas de terceros para localizar la señal oficial. La vía más directa es entrar en NASA Live o en la página específica del evento en NASA+.

¿Cómo ver NASA+ desde un celular, computadora o Smart TV?

La cobertura puede seguirse desde distintos dispositivos.

Desde una computadora

Abre la página de NASA Live o NASA+ desde cualquier navegador compatible y selecciona la transmisión correspondiente al eclipse.

Desde un celular o tablet

La aplicación oficial de NASA permite acceder a los contenidos de la agencia desde dispositivos móviles. También es posible utilizar el navegador para entrar directamente a NASA Live.

Desde un televisor

NASA distribuye su programación mediante diferentes plataformas y dispositivos de streaming. La disponibilidad puede variar según el mercado y el servicio utilizado.

Para la cobertura del eclipse del 12 de agosto, NASA confirma además emisiones mediante Netflix, X, Amazon Prime y YouTube, además de NASA+.

¿Se puede ver el eclipse por YouTube?

Sí. La NASA también ofrecerá la transmisión a través de su canal oficial de YouTube. La página NASA Science dedicada al eclipse incluye el acceso a la transmisión en vivo y NASA Live confirma YouTube entre las plataformas habilitadas para la cobertura.

Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes prefieran acceder al directo sin utilizar la interfaz de NASA+.

¿Qué parte del eclipse se verá en Estados Unidos?

Estados Unidos no estará dentro de la franja de totalidad. El eclipse será parcial en una zona que se extiende desde Alaska hasta Carolina del Norte. NASA explica que en buena parte del norte del país la Luna apenas cubrirá una pequeña porción del disco solar.

En Nueva York, por ejemplo, el eclipse comenzará a las 1:07 p. m., llegará a su máximo a las 1:54 p. m., con una cobertura del 9 %, y finalizará a las 2:38 p. m..

En otras ciudades estadounidenses:

Ciudad Máximo Cobertura Anchorage 8:21 a. m. 28 % Fairbanks 8:27 a. m. 37 % Boston 1:55 p. m. 16 % Nueva York 1:54 p. m. 9 % Washington D.C. 1:53 p. m. 4 % Detroit 1:36 p. m. 3 %

Los horarios son locales y corresponden a los datos publicados por NASA para el eclipse del 12 de agosto.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2026.- ¿Dónde se verá el eclipse solar en Estados Unidos? Revisa el mapa de la trayectoria, los estados donde será visible y las ciudades que tendrán mayor cobertura el 12 de agosto. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Por qué seguir el eclipse por NASA+ si puedo verlo desde mi ciudad?

La principal ventaja de la transmisión online es que permite seguir la totalidad desde otros puntos del planeta, incluso cuando el observador se encuentra en una zona donde el eclipse es solamente parcial.

Esto resulta particularmente relevante en Estados Unidos. Un espectador de Nueva York, por ejemplo, no verá desaparecer por completo el Sol, pero sí podrá conectarse a la cobertura de NASA y observar imágenes de la totalidad que se producirá en España, Islandia y otras zonas de la trayectoria.

En España ocurre algo diferente: quienes estén fuera de la franja de totalidad podrán utilizar la misma transmisión para observar el momento en que la Luna cubra completamente el Sol en otras localidades.

¿Qué pasa si está nublado en España?

La retransmisión de NASA también funciona como alternativa para quienes tengan problemas de visibilidad.

En España, la totalidad llegará durante las últimas horas de la tarde y cerca de la puesta de Sol en buena parte de la trayectoria. Eso hace que las nubes, la orientación del horizonte y cualquier obstáculo visual puedan ser determinantes para la observación directa. NASA señala que en la parte occidental de la trayectoria europea el Sol llegará a ponerse mientras todavía se encuentra parcialmente eclipsado.

Una conexión a NASA+ permite seguir las imágenes captadas desde otros puntos independientemente de las condiciones meteorológicas locales.

¿Es gratis ver el eclipse en NASA+?

Sí. La programación de NASA está disponible gratuitamente en NASA+, aunque la agencia advierte que acceder a sus contenidos mediante determinados servicios de terceros puede implicar requisitos propios, como equipos o suscripciones.

Por eso, si el objetivo es simplemente seguir el eclipse, la alternativa más directa es utilizar NASA Live o NASA+.

¿Es seguro mirar el eclipse solar?

La transmisión por internet elimina el riesgo asociado a observar directamente el Sol, pero quienes quieran mirar el fenómeno desde el exterior deben extremar las precauciones.

Durante las fases parciales, nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección solar adecuada. Las gafas de sol convencionales no sirven para este propósito. NASA recomienda gafas de observación solar o filtros específicamente diseñados para eclipses.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Las gafas especiales con certificación ISO 12312-2 son indispensables para observar el eclipse solar de forma segura y proteger la vista de la radiación solar. FOTO DE NOÉ YACTAYO

La única excepción es el breve periodo de totalidad y únicamente para quienes estén realmente dentro de la franja donde la Luna cubre por completo el disco solar. En cuanto reaparezca la luz solar directa, la protección debe volver a utilizarse.

TL;DR

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del eclipse solar total en NASA+

¿A qué hora comienza NASA TV EN VIVO?

La cobertura oficial de NASA comienza a las 1:15 p. m. EDT del 12 de agosto de 2026.

¿Dónde puedo ver el eclipse solar en vivo?

La transmisión oficial estará disponible mediante NASA Live y NASA+, además de YouTube, Netflix, X y Amazon Prime.

¿A qué hora empieza NASA+ en España?

La transmisión comienza a las 7:15 p. m. en España peninsular. La totalidad llegará posteriormente a las zonas españolas situadas dentro de la trayectoria.

¿A qué hora será el eclipse total en España?

NASA sitúa el comienzo de la totalidad a las 8:28 p. m. en León, 8:29 p. m. en Zaragoza y 8:32 p. m. en Valencia.

¿El eclipse será total en Estados Unidos?

No. En Estados Unidos será parcial, con visibilidad desde Alaska hasta Carolina del Norte.

¿El eclipse será total en Nueva York?

No. Nueva York tendrá un eclipse parcial con un máximo a las 1:54 p. m. y una cobertura aproximada del 9 %.

¿NASA+ es gratis?

Sí. NASA+ es la plataforma gratuita de streaming de NASA. La agencia señala que pueden existir requisitos adicionales si se accede a su programación mediante servicios de terceros.

¿Puedo ver el eclipse por YouTube?

Sí. NASA ha confirmado YouTube entre las plataformas donde estará disponible la cobertura oficial.

¿Qué ofrecerá NASA+ durante el eclipse?

La transmisión incluirá vistas desde telescopios, imágenes de distintos puntos de la trayectoria, material de una aeronave WB-57 que seguirá la sombra lunar y comentarios de especialistas.

¿Qué puedo hacer si está nublado donde vivo?

Puedes seguir la transmisión online de NASA para observar imágenes captadas desde otros lugares de la trayectoria. Esto resulta especialmente útil en España, donde la totalidad ocurrirá cerca del atardecer en varias zonas.

¿Puedo mirar directamente el eclipse con gafas de sol?

No. Las gafas de sol convencionales no protegen los ojos durante un eclipse solar. Para las fases parciales se necesitan filtros solares adecuados o gafas específicas para eclipses.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)