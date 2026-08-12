Estados Unidos verá un eclipse solar parcial el miércoles 12 de agosto de 2026. Aunque el fenómeno será total en zonas puntuales de Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, España y una pequeña parte de Portugal, en territorio estadounidense la Luna solo cubrirá una fracción del Sol. Alaska y el noreste concentrarán las mejores condiciones de observación.

¿Cuánto se verá el eclipse solar en Estados Unidos?

La respuesta cambia de forma importante según la ciudad. Fairbanks, en Alaska, tendrá el mayor porcentaje de oscurecimiento del país: la Luna cubrirá hasta el 37% de la superficie solar . Anchorage alcanzará 28%, mientras que Bangor, en Maine, llegará a 24% , la cifra más alta de los estados contiguos.

En contraste, grandes ciudades de la costa este como Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. observarán un eclipse mucho más discreto. Eso no significa que sea irrelevante: con gafas certificadas, el avance de la Luna sobre el disco solar podrá apreciarse claramente, aunque no habrá oscuridad ambiental ni aparecerá la corona solar.

La NASA explica que los porcentajes de sus mapas corresponden a la obscuración, es decir, al área máxima del disco del Sol que quedará cubierta por la Luna. No debe confundirse con la magnitud del eclipse, que mide la fracción del diámetro solar oculto y puede arrojar una cifra diferente.

Conoce en qué estados de Estados Unidos se podrá ver y horarios para seguir la trayectoria del eclipse solar este miércoles 12 de agosto. (Foto: Adam J. Dewey / AFP)

Porcentaje de visibilidad por ciudad

Estos son los datos de referencia para las principales ciudades estadounidenses dentro de la zona de visibilidad. Los horarios son locales y el porcentaje señala la cobertura máxima estimada del Sol.

Ciudad Estado Máxima cobertura solar Hora del máximo Fairbanks Alaska 37% 8:27 a. m. Anchorage Alaska 28% 8:21 a. m. Bangor Maine 24% 1:53 p. m. Portland Maine 19% 1:53 p. m. Juneau Alaska 17% 8:24 a. m. Boston Massachusetts 16% 1:55 p. m. Nueva York Nueva York 9% 1:54 p. m. Filadelfia Pensilvania 7% 1:53 p. m. Washington D.C. Distrito de Columbia 4% 1:53 p. m. Detroit Michigan 3% 1:36 p. m.

Para la audiencia local, la conclusión es sencilla: Alaska tendrá la experiencia más favorable; Maine liderará entre los estados contiguos; y en las grandes urbes del corredor noreste el eclipse será visible, pero con una cobertura limitada. En ciudades fuera de la franja de penumbra, el eclipse no será observable directamente.

Horarios del eclipse solar en las ciudades clave de EE.UU.

El evento se desarrollará durante la mañana en Alaska y alrededor del mediodía o primeras horas de la tarde en el noreste de Estados Unidos . La duración total de la fase parcial puede extenderse por más de una hora, pero el máximo será un instante específico que conviene tener identificado.

Ciudad Inicio del eclipse Máximo Fin del eclipse Fairbanks 7:37 a. m. 8:27 a. m. 9:18 a. m. Anchorage 7:36 a. m. 8:21 a. m. 9:09 a. m. Bangor 12:54 p. m. 1:53 p. m. 2:49 p. m. Boston 1:01 p. m. 1:55 p. m. 2:46 p. m. Nueva York 1:07 p. m. 1:54 p. m. 2:38 p. m. Washington D.C. 1:17 p. m. 1:53 p. m. 2:27 p. m.

La visibilidad final dependerá del clima local. Un cielo despejado será tan determinante como la ubicación geográfica: incluso una ciudad con menor porcentaje de cobertura puede ofrecer una buena observación si las nubes no bloquean el Sol.

¿Por qué Estados Unidos no verá un eclipse total?

Un eclipse total solo ocurre dentro de la umbra, la zona central y estrecha de la sombra lunar donde el Sol queda bloqueado por completo. El 12 de agosto, esa trayectoria cruzará regiones árticas, Islandia y España, pero no pasará sobre Estados Unidos.

El país quedará dentro de la penumbra, la región más amplia donde la Luna tapa solo una parte del disco solar. Por eso, incluso en Fairbanks, donde se registrará el 37% de cobertura, el Sol seguirá siendo intensamente brillante y será obligatorio mantener la protección visual durante toda la observación.

El próximo eclipse solar ocurrirá el 12 de agosto y será visible de manera parcial en distintas zonas de Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cómo mirar el eclipse solar de forma segura?

Nunca mires al Sol directamente, ni durante el punto máximo de este eclipse parcial. Usa gafas para eclipse o un visor solar que cumpla la norma internacional ISO 12312-2; las gafas de sol convencionales no sirven, por oscuras que parezcan.

Tampoco observes a través de cámaras, binoculares o telescopios usando únicamente gafas para eclipses: estos instrumentos concentran la radiación solar y pueden causar lesiones graves. Para esos equipos se necesita un filtro solar especializado instalado en la parte frontal. Una alternativa segura y práctica es un proyector estenopeico, que permite seguir el eclipse de forma indirecta.

La NASA prevé una transmisión en vivo desde la 1:15 p. m., hora del Este, el 12 de agosto, una opción útil para quienes estén fuera del área de visibilidad o tengan cielos cubiertos.