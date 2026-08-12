Este miércoles 12 de agosto, el cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026: un eclipse solar total que será protagonista en Groenlandia, Islandia, España, una zona de Portugal, el Atlántico Norte y Rusia . Sin embargo, en Estados Unidos el evento podrá observarse únicamente como eclipse parcial, con Alaska, Maine y parte del noreste entre los territorios con mejores condiciones de visibilidad.

La recomendación es sencilla: confirmar el pronóstico meteorológico local, elegir un punto con horizonte despejado y tener a la mano lentes certificados para observación solar. Aunque en varias ciudades estadounidenses la Luna solo cubrirá una pequeña fracción del Sol, el fenómeno sigue siendo una oportunidad especial para conectar con la astronomía.

El próximo eclipse solar ocurrirá el 12 de agosto y será visible de manera parcial en distintas zonas de Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A qué hora se verá el eclipse solar en Estados Unidos?

La hora exacta del eclipse cambiará según la ciudad y el huso horario. En Alaska, el evento ocurrirá durante la mañana; en la costa este y el noreste de Estados Unidos, en cambio, se podrá ver entre el mediodía y la primera mitad de la tarde.

La NASA informa que el eclipse parcial comenzará en Estados Unidos desde las 7:36 a. m. en Anchorage, Alaska, y culminará a las 2:49 p. m. en Bangor, Maine . La transmisión oficial en vivo de la agencia espacial empezará a la 1:15 p. m. hora del Este (ET), una buena alternativa para quienes estén fuera de la franja de visibilidad o tengan cielo nublado.

En términos prácticos, no habrá un horario único para todo el país. Cada observador debe considerar el momento de inicio, el máximo —cuando la cobertura solar será mayor— y el final del eclipse en su localidad.

Zona de EE.UU. Momento aproximado Característica Alaska Entre 7:36 y 9:18 a. m. Mayor cobertura nacional en ciudades como Fairbanks Noreste (Maine y Massachusetts) Entre 12:54 y 2:49 p. m. Visibilidad parcial más notoria en los estados contiguos Nueva York, Pensilvania y Washington D.C. Entre 1:07 y 2:38 p. m. “Mordisco” pequeño sobre el disco solar Michigan Entre 1:03 y 2:08 p. m. Cobertura reducida, pero observable con protección

Ciudades de Estados Unidos donde será visible el eclipse solar

El eclipse solar de agosto de 2026 no será total en ninguna ciudad estadounidense. La totalidad seguirá una trayectoria fuera del país, atravesando principalmente Groenlandia, Islandia y el norte de España. En EE.UU., la Luna pasará parcialmente frente al Sol y producirá una silueta oscura sobre una porción del disco solar.

Fairbanks, en Alaska, tendrá la cobertura más alta de las principales ciudades incluidas en la proyección de NASA, con el 37% del Sol oculto . Anchorage llegará al 28%, mientras que Bangor, Maine, alcanzará el 24%. Estas son las referencias más favorables para quienes busquen una observación más evidente dentro del territorio estadounidense.

Ciudad Inicio local Máximo local Sol cubierto Final local Fairbanks, Alaska 7:37 a. m. 8:27 a. m. 37% 9:18 a. m. Anchorage, Alaska 7:36 a. m. 8:21 a. m. 28% 9:09 a. m. Bangor, Maine 12:54 p. m. 1:53 p. m. 24% 2:49 p. m. Portland, Maine 12:57 p. m. 1:53 p. m. 19% 2:27 p. m. Boston, Massachusetts 1:01 p. m. 1:55 p. m. 16% 2:46 p. m. Nueva York 1:07 p. m. 1:54 p. m. 9% 2:38 p. m. Filadelfia 1:11 p. m. 1:53 p. m. 7% 2:35 p. m. Washington D.C. 1:17 p. m. 1:53 p. m. 4% 2:27 p. m.

Todos los horarios son locales y corresponden a las proyecciones publicadas por NASA.

¿Por qué el eclipse será parcial en EE.UU.?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol. La diferencia entre un eclipse total y uno parcial depende de la posición del observador respecto de la sombra lunar.

La umbra, la zona más oscura y estrecha de esa sombra, es donde el Sol queda cubierto por completo y se observa la totalidad. La penumbra, en cambio, es una región más extensa donde la Luna bloquea solo parte de la luz solar. Estados Unidos quedará dentro de la penumbra el 12 de agosto; por eso, desde el país se apreciará un eclipse parcial.

Este detalle es relevante para evitar expectativas equivocadas: en Nueva York, Boston, Detroit o Washington D.C. no se hará de noche ni será posible observar la corona solar. Aun así, con lentes adecuados, será posible distinguir claramente cómo la Luna recorta una sección del Sol.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

Nunca se debe mirar directamente al Sol durante un eclipse parcial sin protección certificada. Las gafas de sol convencionales, vidrios ahumados, radiografías, filtros caseros o cámaras sin filtro solar especializado no protegen los ojos y pueden ocasionar lesiones graves.

La opción correcta es usar lentes para eclipses o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Si se utilizarán binoculares, telescopios o cámaras, el filtro solar debe colocarse en la parte frontal del equipo; no basta con usar gafas de eclipse sobre los ojos.

También es posible seguir el evento mediante un proyector estenopeico: una pequeña perforación en una cartulina proyecta la imagen del Sol sobre una superficie, sin necesidad de mirarlo de frente. Para una audiencia familiar, escolar o de creadores de contenido, esta es una forma práctica y segura de convertir el eclipse del 12 de agosto en una experiencia educativa.