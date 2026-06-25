El fuerte terremoto que sacudió Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio mantiene en alerta a las autoridades y a miles de ciudadanos que siguen de cerca la evolución de la actividad sísmica. Mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños en varias regiones del país, organismos como la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) continúan publicando información sobre las réplicas, la magnitud de los movimientos telúricos y la ubicación de sus epicentros. En esta cobertura encontrarás los datos oficiales más recientes y el balance actualizado de la emergencia.

Últimos sismos en Venezuela: reporte del Funvisis y USGS hoy, 25 de junio

Nota del editor: Este artículo se actualiza conforme Funvisis, el USGS, Protección Civil y las autoridades venezolanas emiten nuevos reportes. Debido a que se trata de un evento en desarrollo, las cifras de víctimas, réplicas, magnitudes y daños pueden modificarse durante las próximas horas.

¿Qué ocurrió con el terremoto en Venezuela?

Venezuela fue sacudida por dos fuertes movimientos telúricos registrados con apenas 39 segundos de diferencia, una secuencia sísmica que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) identificó como un doblete sísmico, un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren casi de manera consecutiva en la misma zona.

Inicialmente, el primer movimiento fue reportado con una magnitud de 7,2; sin embargo, tras analizar los registros sísmicos, el USGS lo reclasificó como un sismo precursor del terremoto principal, que alcanzó una magnitud de 7,5.

El fuerte temblor fue sentido en gran parte del territorio venezolano y ocasionó daños de consideración en Caracas, La Guaira y otras localidades cercanas, donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

¿A qué hora fue el terremoto en Venezuela?

De acuerdo con el USGS, el primer movimiento sísmico ocurrió aproximadamente a las 6:00 p.m. (hora de Venezuela).

Pocos segundos después se registró el segundo terremoto, considerado el evento principal de la secuencia sísmica.

Especialistas explican que este tipo de fenómenos puede generar numerosas réplicas durante las horas o incluso los días posteriores al terremoto principal.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El informe preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos indica que el primer movimiento se produjo cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad aproximada de 21,9 kilómetros.

Posteriormente, el organismo ubicó el terremoto principal de magnitud 7,5 en las cercanías de Yumare, también en el estado Yaracuy.

Mientras tanto, Funvisis continúa procesando la información registrada por la red sismológica nacional y podría actualizar algunos parámetros técnicos conforme avancen los análisis.

Balance oficial de víctimas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el balance preliminar del desastre asciende a:

164 personas fallecidas

971 personas heridas

30 réplicas registradas desde el terremoto principal

Asimismo, anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de hospitales, viviendas e infraestructura pública dañada por el terremoto.

Las autoridades recordaron que estas cifras continúan en evaluación y podrían modificarse conforme avancen las labores de rescate.

La Guaira, la zona más afectada

Según el reporte oficial, el estado La Guaira presenta los mayores daños ocasionados por el terremoto y fue declarado zona de desastre natural.

En Caracas también se reportó el colapso de al menos diez edificios, mientras equipos de Protección Civil, bomberos y organismos internacionales trabajan en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Las interrupciones del servicio eléctrico y de telecomunicaciones continúan afectando distintos sectores de la capital venezolana.

¿Por qué siguen registrándose réplicas?

Los especialistas explican que las réplicas forman parte del proceso natural mediante el cual la corteza terrestre libera la energía acumulada tras un terremoto de gran magnitud.

En este caso, tanto Funvisis como el USGS mantienen un monitoreo permanente debido a que la actividad sísmica continúa activa después del doble terremoto registrado el miércoles.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos únicamente a la información emitida por organismos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil en caso de nuevos movimientos perceptibles.

Últimos sismos reportados por Funvisis

Importante: La siguiente información corresponde a los reportes publicados por Funvisis y puede actualizarse conforme el organismo procese nuevos registros sísmicos.

Hora Magnitud Epicentro Referencia 02:54 a.m. 2.6 7 km al noreste de Caracas Funvisis 02:31 a.m. 3.1 La Guaira Funvisis 02:12 a.m. 3.5 Yumare, Yaracuy Funvisis 01:48 a.m. 4.4 Costa norte de Venezuela Funvisis 01:26 a.m. 3.0 San Felipe, Yaracuy Funvisis 01:08 a.m. 2.9 La Guaira Funvisis 00:51 a.m. 3.3 Yumare, Yaracuy Funvisis 00:34 a.m. 2.8 San Felipe, Yaracuy Funvisis 00:16 a.m. 3.6 Norte de Yaracuy Funvisis 00:03 a.m. 2.7 Costa central de Venezuela Funvisis

¿Qué informa el USGS sobre el terremoto?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que los dos movimientos telúricos registrados en Venezuela corresponden a un doblete sísmico, una secuencia poco frecuente en la que dos terremotos de gran magnitud ocurren casi simultáneamente.

Tras revisar la información instrumental, el organismo estableció que el terremoto de magnitud 7,5 debe considerarse el evento principal, mientras que el movimiento de 7,2 fue reclasificado como un sismo precursor.

¿Se mantiene la alerta de tsunami?

No.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos canceló la alerta preventiva emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses luego de analizar la evolución del terremoto y determinar que ya no existía amenaza significativa para esas zonas.

¿Qué hacer durante una réplica?

Ante un nuevo movimiento sísmico, las autoridades recomiendan:

Mantener la calma.

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

No utilizar ascensores durante una evacuación.

Dirigirse a zonas seguras previamente identificadas.

Tener preparado un kit de emergencia.

Seguir únicamente la información publicada por Funvisis y Protección Civil.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los últimos sismos en Venezuela

¿Cuál fue la magnitud del terremoto en Venezuela?

El evento principal alcanzó una magnitud de 7,5, precedido por un sismo de 7,2 que posteriormente fue reclasificado como precursor.

¿Dónde fue el epicentro?

Según el USGS, el terremoto principal se localizó cerca de Yumare, en el estado Yaracuy.

¿Cuántas réplicas se han registrado?

Las autoridades venezolanas informaron que hasta el momento se han contabilizado 30 réplicas, aunque la cifra podría aumentar conforme continúe el monitoreo sísmico.

¿Cuál es el balance oficial?

El reporte preliminar indica 164 fallecidos y 971 heridos, además de importantes daños materiales en Caracas, La Guaira y otras zonas del país.

¿Dónde consultar información oficial?

Los reportes actualizados pueden consultarse en los canales oficiales de Funvisis, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y los organismos de Protección Civil de Venezuela.