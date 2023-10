¿Preparamos la llegada de un Nepo Baby? Ryan Muñiz, el hijo menor de las estrellas del espectáculo Marc Anthony y Dayanara Torres, está desvelando su vida bajo los reflectores y los desafíos que conlleva.

Con solo 20 años, Ryan ya está haciendo su camino en el competitivo mundo del modelaje. Pero, ¿qué pasa cuando tus padres son dos de las estrellas más deslumbrantes del espectáculo? Es hora de echar un vistazo a los destellos de la vida bajo la sombra de la fama.

Su papá, el inimitable Marc Anthony, es una de las voces más icónicas de la música latina y ha llevado el sabor salsero a todos los rincones del mundo.

Mientras tanto, su mamá, Dayanara Torres, se alzó con la corona de Miss Universo en 1993 y actualmente deslumbra como conductora en “Despierta América”.

Así que, sin duda, la fama, las luces y las cámaras han sido los compañeros de juegos de Ryan desde que tiene memoria. ¡Una infancia en la que los paparazzi son como mascotas, la privacidad es un lujo y cada movimiento se convierte en noticia! Conoce lo que dijo a continuación.

Ryan Muñiz está empezando una carrera en el modelaje (Foto: Ryan Muñiz / Instagram)

LA INFANCIA DE RYAN MUÑIZ COMO EL HIJO DE MARC ANTHONY Y DAYANARA TORRES

En una entrevista con People, Ryan Muñiz dejó entrever algunos de los desafíos que enfrentó mientras crecía bajo el fulgor de los reflectores, debido a que es hijo de dos figuras tan conocidas como Marc Anthony y Dayanara Torres. Imaginen una infancia en la que los paparazzi son tus compañeros de juego. Difícil, ¿verdad?

Ryan, quien recientemente se mudó a la Gran Manzana para perseguir sus estudios en ingeniería de música, compartió algunos momentos complicados que experimentó debido a la fama de sus padres. “Crecer con padres famosos puede ser difícil a veces. No poder estar con ellos en un ambiente normal sin paparazzi es duro”, admitió.

Pero, ¿saben qué es lo que realmente nos llega al corazón? Ryan también dejó en claro que, más allá de las cámaras y el glamour, Marc y Dayanara siguen siendo simplemente “mamá y papá” para él.

¡Qué nobleza, Ryan! Aunque tu infancia fue un espectáculo constante, es hermoso ver cómo valoras a tus padres. Ryan no podría estar más agradecido por el apoyo que ha recibido de sus padres famosos. “Soy muy bendecido por la vida que tengo y puedo hacer lo que amo gracias a ellos. Me siento agradecido por todo el apoyo que he recibido”, confesó.

Y, como si eso no fuera suficiente, Ryan también compartió sus fuentes de felicidad en medio del torbellino de la fama. Pasar tiempo con su familia, incluido su hermano Cristian, y disfrutar de la compañía de amigos ocupan un lugar especial en su corazón.

LAS LECCIONES DE MARC ANTHONY Y DAYANARA TORRES

Como todo buen hijo, Ryan Muñiz también ha forjado parte importante de su carácter y sus costumbres en base a lo que le han enseñado sus padres. Desde su mamá, Dayanara, Ryan ha captado la importancia de valorar el tiempo. La puntualidad y la consistencia son sus claves para marcar la diferencia en la vida.

“Una importante lección que he aprendido de mi mamá es apreciar el tiempo; ser puntual y consistente es la clave para hacer una diferencia”, compartió.

Pero las lecciones no terminan ahí. De su apasionado padre, Marc Anthony, Ryan ha extraído el valor de la fuerza y la determinación. Marc es una verdadera inspiración para muchos, y su hijo no es la excepción. “Mi papá me ha enseñado a ser fuerte y determinado. Su carrera ha inspirado a muchos y yo admiro su dedicación”, agregó.

En resumen, Ryan Muñiz ha tenido el privilegio de aprender de dos gigantes de la industria del entretenimiento, y estas lecciones son solo una muestra de la influencia positiva que Marc y Dayanara han tenido en su vida.