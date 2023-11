La célebre Dayanara Torres volvió a celebrar otro onomástico rodeada de sus amigos y familiares en su natal Puerto Rico. Pero eso no es todo, pues la exesposa de Marc Anthony dio visos del nuevo proyecto que se viene en los próximos meses: un filme llamado “Padres”.

La también reina de belleza sigue demostrando su versatilidad en el mundo del entretenimiento, pues además de ejercer espontáneamente la conducción de “El Gordo y La Flaca”, Dayanara se alista para aventurarse en un nuevo proyecto que la pondría en el centro de atención de la prensa y los medios de comunicación.

En ese sentido, la madre de Cristian y Ryan Muñiz compartió su felicidad en diálogo con People en español algunas de sus experiencias y aprendizajes, tanto en las pasarelas, televisión y teatro. Fue ahí que la puertorriqueña meditó sobre los planes que enfrentará en los próximos meses como histrionisa a puerta de los 50 años.

La reina de belleza está feliz de que su hijo Ryan incursione en el mundo del modelaje (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

A pesar de que han pasado tres décadas desde que fue nombrada Miss Universo, Dayanara Torres sigue en la cúspide de su carrera. En este momento, se encuentra inmersa en la filmación de su última película, y el equipo de producción la sorprendió con una conmovedora celebración de cumpleaños en el set.

“PADRES”: LO QUE SABEMOS DE LA NUEVA PELÍCULA DE DAYANARA TORRES

La película es una producción de Jurutungo Films, bajo la dirección de Benji López, y se realizará para Lifetime, un canal de televisión por suscripción estadounidense.

El rodaje coincidió con el cumpleaños número 49 de Dayanara Torres el pasado sábado y el equipo de producción la sorprendió con una torta en plena isla. El momento que compartió en un video en sus redes sociales, el cual no dudó en compartir en redes sociales.

“Gente, estoy feliz porque me levanté y dije, ‘estoy trabajando, estoy haciendo lo que me encanta y apasiona con gente maravillosa, que, aunque no nos conocemos tanto, siento mucho cariño de parte de ustedes. Y sepan que los quiero mucho también, me hacen sentir querida, protegida y mimada, me consienten hasta con azúcar negra, feliz de pasarla con ustedes que son mi nueva familia”, sostuvo antes de apagar la velita de cumpleaños.

Dayanara Torres cumplió 49 años en su natal Puerto Rico (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

De momento, no se conocen los detalles de la nueva producción de Torres, aunque no queda duda de que la nacida en Puerto Rico brillará por todo lo alto.

ESTAS SON LAS PRODUCCIONES DÓNDE DAYANARA TORRES

Además de “El Gordo y La Flaca”, Torres colaboró con otras producciones a lo largo de su vida: