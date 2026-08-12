La alineación de seis planetas es un espectáculo que nadie se querrá perder y ocurre durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto de 2026, antes del amanecer. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, el mejor momento para observarla es entre 25 y 45 minutos antes de la salida del Sol, con una vista libre hacia el horizonte este. A continuación, te contamos a qué hora mirar, qué planetas estarán presentes y cuáles realmente podrás identificar sin instrumentos.

Conoce a qué hora ver la alineación de seis planetas hoy 12 de agosto en Nueva York, dónde mirar, cuáles se ven sin telescopio. (Foto: iStock / Composición Mag)

¿A qué hora ver la alineación de seis planetas en Estados Unidos?

La ventana de observación es breve y cambia según la ciudad. El fenómeno reúne a Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno en el cielo previo al amanecer del 12 de agosto.

Para tener más posibilidades, busca un punto alejado de edificios, árboles y contaminación lumínica, con el horizonte oriental despejado.

Ciudad o zona Horario recomendado Hora local Nueva York y Costa Este 5:18 a. m. a 5:34 a. m. EDT Los Ángeles y Costa Oeste 5:28 a. m. a 5:46 a. m. PDT Ciudad de México 5:35 a. m. a 5:53 a. m. Hora del centro de México

Las horas de Nueva York y Los Ángeles corresponden a referencias de observación publicadas para este 12 de agosto. Si estás en Miami, Houston, Chicago, Phoenix o cualquier otra ciudad de Estados Unidos, toma como guía el periodo de 30 a 60 minutos antes de tu amanecer local.

¿Dónde mirar para ver la alineación de los seis planetas?

Busca el horizonte este antes del amanecer

La alineación no forma una fila recta perfecta en el espacio. Desde la Tierra, los planetas parecen distribuidos a lo largo de un arco en el cielo, siguiendo la eclíptica. La recomendación es mirar primero hacia el este y recorrer visualmente el cielo desde esa zona.

El evento será más favorable en latitudes medias del hemisferio norte —como Nueva York—, donde los seis planetas pueden ubicarse sobre el horizonte en una ventana aproximada de media hora a una hora antes de salir el Sol.

¿Qué necesitas para observar la alineación de los seis planetas?

Marte y Saturno son los planetas más sencillos de detectar a simple vista durante la madrugada. Urano requiere binoculares bajo un cielo oscuro, mientras que Neptuno necesita telescopio; por su cercanía visual con el Sol al amanecer, Mercurio y Júpiter pueden resultar muy difíciles de distinguir con claridad.

No uses binoculares ni telescopio si el Sol ya está por salir o ha salido. Mirar accidentalmente al Sol con instrumentos ópticos puede provocar lesiones oculares graves.

¿La alineación de seis planetas se podrá ver EN VIVO?

No existe una señal oficial universal que transmita la alineación desde Estados Unidos o México. La experiencia principal consiste en mirar el cielo desde tu propia ciudad. Si el clima no ayuda o no tienes un horizonte despejado, puedes seguir coberturas informativas de medios y consultar aplicaciones de astronomía para identificar la posición aproximada de cada planeta. La observación del fenómeno depende de las condiciones meteorológicas locales y de la luz disponible antes del amanecer.

¿Qué planetas estarán alineados hoy?

La alineación planetaria del 12 de agosto de 2026 incluye seis cuerpos del Sistema Solar:

Mercurio

Júpiter

Marte

Urano

Saturno

Neptuno

Venus no forma parte de esta alineación matutina. Su visibilidad corresponde al cielo de la tarde, poco después de la puesta de Sol.

Recomendaciones para ver el fenómeno

Llega al lugar de observación con al menos 20 minutos de anticipación para que tu vista se acostumbre a la oscuridad.

Elige una zona segura con vista abierta hacia el este.

Evita mirar pantallas brillantes antes y durante la observación.

Lleva binoculares solo para intentar localizar Urano; para Neptuno, el instrumento recomendado es un telescopio.

No esperes ver seis puntos brillantes a simple vista: las condiciones de visibilidad no son iguales para todos los planetas.

Conoce a qué hora ver la alineación de seis planetas del 12 de agosto en Estados Unidos, los horarios por estado y qué necesitas para observarla. (Foto: Gemini AI / Composición Mag)

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la alineación de los seis planetas

¿A qué hora se ven los seis planetas hoy en Estados Unidos?

En Nueva York, la ventana recomendada es de 5:18 a. m. a 5:34 a. m. EDT. En Los Ángeles, es de 5:28 a. m. a 5:46 a. m. PDT. En otras ciudades, revisa la salida del Sol local y observa entre 30 y 60 minutos antes.

¿Dónde ver la alineación de planetas desde Estados Unidos?

Busca un sitio oscuro y seguro, con el horizonte despejado hacia el este. Parques, miradores y espacios abiertos fuera de áreas urbanas suelen ofrecer mejores condiciones que zonas rodeadas de edificios y luces artificiales.

¿Se podrán ver los seis planetas sin telescopio?

No necesariamente. Marte y Saturno son los más accesibles a simple vista. Urano requiere binoculares y Neptuno telescopio; Mercurio y Júpiter estarán muy bajos y cerca del resplandor del amanecer, por lo que su observación será difícil.

¿La alineación forma una línea recta en el cielo?

No. Se trata de una alineación aparente: los planetas se extienden en un arco a lo largo de la eclíptica, no en una línea recta perfecta.

¿Se podrá ver desde México?

Sí. En Ciudad de México, la ventana estimada es de 5:35 a. m. a 5:53 a. m., antes de la salida del Sol a las 6:16 a. m.