El cielo de Nueva York ofrecerá un fenómeno astronómico especial el miércoles 12 de agosto: un eclipse solar parcial . Aunque el evento será total en una estrecha franja del Atlántico Norte y Europa, desde la Gran Manzana la Luna solo cubrirá una pequeña parte del disco solar. Aun así, es una oportunidad ideal para observar —con protección certificada— cómo la Luna parece dar un “mordisco” al Sol.

¿A qué hora se verá el eclipse solar en Nueva York?

En la ciudad de Nueva York, el eclipse solar parcial comenzará a la 1:07 p. m. EDT, llegará a su punto máximo a la 1:54 p. m. y finalizará a las 2:38 p. m. El fenómeno tendrá una duración aproximada de una hora y 31 minutos desde el primer hasta el último contacto visible entre la Luna y el Sol.

La recomendación para quienes deseen seguirlo es ubicarse con anticipación en un lugar despejado, con visión amplia hacia el cielo y sin edificios altos, árboles o estructuras que dificulten la observación. En una ciudad de rascacielos como Nueva York, parques, azoteas autorizadas y zonas abiertas pueden marcar una diferencia importante.

Momento del eclipse Hora local en Nueva York (EDT) Qué ocurrirá Inicio del eclipse parcial 1:07 p. m. La Luna comienza a cubrir el borde del Sol Máximo del eclipse 1:54 p. m. Se observará la mayor cobertura solar Fin del eclipse parcial 2:38 p. m. La Luna deja por completo el disco solar Duración aproximada 1 h 31 min Ventana total de observación

Los horarios corresponden a la hora local del este de Estados Unidos y pueden variar ligeramente según el punto específico desde el cual se observe dentro del área metropolitana.

¿Qué porcentaje del Sol se cubrirá en NYC?

El porcentaje máximo de visibilidad del eclipse en Nueva York será de aproximadamente 9% . Es decir, en el punto máximo, la Luna ocultará cerca de una décima parte de la superficie aparente del Sol.

Esto significa que no habrá oscuridad repentina ni un cambio dramático en la temperatura, como sí ocurre durante un eclipse total. Para el ojo sin instrumentos, la luz ambiental seguirá pareciendo propia de una tarde soleada; por eso, el efecto será más interesante al mirar el Sol mediante gafas adecuadas o por proyección indirecta.

Nueva York no estará en la ruta de totalidad. La franja donde el Sol quedará bloqueado por completo cruzará Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, el norte de Rusia, España y una pequeña zona de Portugal.

Ciudad Hora del máximo Cobertura máxima del Sol Nueva York 1:54 p. m. EDT 9% Boston 1:55 p. m. EDT 16% Bangor, Maine 1:53 p. m. EDT 24% Montreal 1:45 p. m. EDT 18% Washington D. C. 1:53 p. m. EDT 4%

¿Por qué el eclipse será parcial en Nueva York?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol. La Luna proyecta dos regiones principales de sombra: la umbra, donde el Sol puede quedar totalmente cubierto, y la penumbra, donde solo se bloquea una fracción de su disco.

Nueva York quedará dentro de la penumbra lunar, pero lejos de la umbra. Por eso, los neoyorquinos verán un eclipse parcial y no la totalidad. La magnitud de la cobertura dependerá de la posición geográfica: cuanto más cerca esté un observador de la trayectoria central del eclipse, mayor será la porción del Sol ocultada.

Este matiz es esencial para comunicar el evento con precisión. El 12 de agosto será un eclipse solar total a escala global, pero en Nueva York la experiencia será parcial, breve y visualmente sutil. La expectativa debe estar en observar el perfil lunar avanzando sobre el disco solar, no en esperar que el cielo se oscurezca.

Conoce en qué estados de Estados Unidos se podrá ver y horarios para seguir la trayectoria del eclipse solar este miércoles 12 de agosto. (Foto: Adam J. Dewey / AFP)

¿Cómo ver el eclipse de forma segura?

La regla principal es simple: nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección certificada, ni siquiera cuando una parte de su superficie está cubierta. Durante un eclipse parcial, la radiación solar puede dañar seriamente la retina sin causar dolor inmediato.

Usa gafas para eclipses o un visor solar que cumpla con la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, por oscuras que parezcan, no son seguras. Tampoco se debe mirar al Sol a través de cámaras, binoculares, telescopios o lentes de celular mientras se usan gafas para eclipses: esos dispositivos concentran la luz y pueden dañar tanto el filtro como los ojos.

Una alternativa segura y didáctica es crear un proyector estenopeico: una pequeña abertura en una cartulina proyecta la imagen del Sol sobre una superficie. También es posible observar las proyecciones naturales que generan las hojas de los árboles sobre el suelo.

¿Dónde transmiten el eclipse solar en EE.UU.?

Si las nubes impiden verlo desde Nueva York, la NASA transmitirá el eclipse en vivo en inglés desde las 1:15 p. m. EDT , con imágenes de las zonas ubicadas en la trayectoria de totalidad y explicaciones de especialistas.

Para disfrutar el eclipse solar en Nueva York, reserva el intervalo entre la 1:07 p. m. y las 2:38 p. m., presta especial atención a las 1:54 p. m. y no olvides las gafas certificadas. Aunque la cobertura será de solo 9%, el evento ofrece una escena astronómica poco frecuente y una buena excusa para levantar la mirada al cielo.