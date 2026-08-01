Un partido de pronóstico reservado. Cincinnati FC se medirá contra San Jose Earthquakes este sábado 1 de agosto por una nueva jornada de la MLS. Este vibrante compromiso tendrá lugar en el TQL Stadium de Ohio. Ambos equipos son candidatos para llevarse el título de la temporada, por lo que buscarán los tres puntos para continuar sumando en la tabla.

San Jose Earthquakes llega a la cita tras empatar 1-1 con LA Galaxy como local. Si bien empezó el compromiso abajo en el marcador, logró recuperarse e igualar el marcador. Ahora, saben que no pueden seguir dejando puntos y quieren el triunfo en su visita a Ohio.

Cincinnati, por su parte, perdió contra Columbus. Para su duelo ante San José no podrán contar con Gerardo Valenzuela, quien deberá cumplir su fecha de suspensión por ver la tarjeta roja. Saben que no pueden dejar puntos en el camino porque su clasificación a la siguiente etapa de la MLS se puede complicar.

CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS (01/08/206).- Canales de TV para ver el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes que se realizará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de ChapGPT.

¿A qué hora juega Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes en Estados Unidos?

Horarios del partido Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes por la MLS en Estados Unidos.

Zona horaria Hora Hora del Este (ET) 7:30 PM Hora del Centro (CT) 6:30 PM Hora de la Montaña (MT) 5:30 PM Hora del Pacífico (PT) 4:30 PM

¿A qué hora juega Cincinnati vs. San Jose Earthquakes en México?

El partido entre San Jose Earthquakes contra Cincinnati empezará a las 5:30 p. m. en México. Un duelo que promete emociones, donde ambos equipos necesitan ganar.

¿Dónde ver FC Cincinnati vs. San Jose Earthquakes en Estados Unidos y México?

En Estados Unidos, México y el resto del mundo, la transmisión del partido entre FC Cincinnati vs. San Jose Earthquakes estará a cargo de MLS Season Pass, plataforma que se encuentra en Apple TV.

¿Cómo ver FC Cincinnati vs. San Jose Earthquakes por Apple TV?

Para ver el duelo entre FC Cincinnati vs. San Jose Earthquakes debes ingresar a Apple TV, buscar el compromiso y reproducirlo. Es importante que tu suscripción esté activa.

Pasos para ingresar a Apple TV

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