FC Cincinnati y San Jose Earthquakes protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada de la MLS 2026. Ambos equipos se verán las caras hoy sábado 1 de agosto en el TQL Stadium de Ohio y tienen la obligación de sumar los tres puntos que les permitan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de sus respectivas conferencias y fortalecer sus aspiraciones al título.
El conjunto de San Jose Earthquakes llega a este compromiso luego de rescatar un empate 1-1 frente a LA Galaxy. Tras comenzar en desventaja, el equipo reaccionó en la segunda mitad para evitar la derrota, aunque es consciente de que necesita volver a la senda del triunfo para no perder terreno en la clasificación de la MLS.
Por su parte, FC Cincinnati afrontará este duelo tras caer en el clásico de Ohio frente a Columbus. Además del resultado adverso, el equipo deberá reorganizar su esquema debido a la ausencia de Gerardo Valenzuela, quien no estará disponible al cumplir una fecha de suspensión por expulsión. Con el apoyo de su afición, el conjunto local intentará hacerse fuerte en casa y recuperar puntos importantes para mantenerse en la lucha por un lugar en la siguiente fase del campeonato.
¿Dónde ver Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes EN VIVO en México y Estados Unidos?
La transmisión del partido entre Cincinnati FC contra San Jose Earthquakes por la MLS estará a cargo de MLS Season Pass, que se encuentra en Apple TV, tanto en México como en Estados Unidos.
¿Qué canal transmite Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes?
Canales de TV que transmitirán EN VIVO el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes por la MLS en el mundo:
- Guatemala: MLS Season Pass
- El Salvador: MLS Season Pass
- Honduras: MLS Season Pass
- Nicaragua: MLS Season Pass
- Costa Rica: MLS Season Pass
- Panamá: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Puerto Rico: MLS Season Pass
- República Dominicana: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Uruguay: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
Horarios de Cincinnati FC — San Jose Earthquakes por país
Hora del partido entre Cincinnati FC — San Jose Earthquakes por la MLS según tu país. Un duelo importante para definir a los clasificados a los playoffs
|País
|Hora
|Estados Unidos
|8:30 horas CT; 19:30 horas ET; 17:30 horas MT y 16:30 horas PT.
|México
|17:30 horas
|Guatemala
|17:30 horas
|El Salvador
|17:30 horas
|Honduras
|17:30 horas
|Nicaragua
|17:30 horas
|Costa Rica
|17:30 horas
|Panamá
|18:30 horas
|Colombia
|18:30 horas
|Perú
|18:30 horas
|Ecuador
|18:30 horas
|Venezuela
|19:30 horas
|Chile
|19:30 horas
|Bolivia
|19:30 horas
|Puerto Rico
|19:30 horas
|República Dominicana
|19:30 horas
|Argentina
|19:30 horas
|Uruguay
|19:30 horas
|Paraguay
|19:30 horas
Cincinnati FC — San Jose Earthquakes por la MLS: horarios, canales de TV y estadio
- Partido: Cincinnati FC — San Jose Earthquakes
- Fecha: Sábado 1 de agosto del 2026.
- Canal: MLS Season Pass
- Estadio: TQL Stadium
- Lugar: Ohio, Estados Unidos.