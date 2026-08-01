CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS (01/08/206).- Canales de TV para ver el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes que se realizará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de ChapGPT.
CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS (01/08/206).- Canales de TV para ver el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes que se realizará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por la IA de ChapGPT.

FC Cincinnati y San Jose Earthquakes protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada de la MLS 2026. Ambos equipos se verán las caras hoy sábado 1 de agosto en el TQL Stadium de Ohio y tienen la obligación de sumar los tres puntos que les permitan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de sus respectivas conferencias y fortalecer sus aspiraciones al título.

El conjunto de San Jose Earthquakes llega a este compromiso luego de rescatar un empate 1-1 frente a LA Galaxy. Tras comenzar en desventaja, el equipo reaccionó en la segunda mitad para evitar la derrota, aunque es consciente de que necesita volver a la senda del triunfo para no perder terreno en la clasificación de la MLS.

Por su parte, FC Cincinnati afrontará este duelo tras caer en el clásico de Ohio frente a Columbus. Además del resultado adverso, el equipo deberá reorganizar su esquema debido a la ausencia de Gerardo Valenzuela, quien no estará disponible al cumplir una fecha de suspensión por expulsión. Con el apoyo de su afición, el conjunto local intentará hacerse fuerte en casa y recuperar puntos importantes para mantenerse en la lucha por un lugar en la siguiente fase del campeonato.

CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS (01/08/206).- Horarios y canales de TV para ver el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes por la MLS. El compromiso se realizará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.
CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS (01/08/206).- Horarios y canales de TV para ver el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes por la MLS. El compromiso se realizará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

¿Dónde ver Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes EN VIVO en México y Estados Unidos?

La transmisión del partido entre Cincinnati FC contra San Jose Earthquakes por la MLS estará a cargo de MLS Season Pass, que se encuentra en Apple TV, tanto en México como en Estados Unidos.

¿Qué canal transmite Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes?

Canales de TV que transmitirán EN VIVO el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes por la MLS en el mundo:

  • Guatemala: MLS Season Pass
  • El Salvador: MLS Season Pass
  • Honduras: MLS Season Pass
  • Nicaragua: MLS Season Pass
  • Costa Rica: MLS Season Pass
  • Panamá: MLS Season Pass
  • Colombia: MLS Season Pass
  • Perú: MLS Season Pass
  • Ecuador: MLS Season Pass
  • Venezuela: MLS Season Pass
  • Chile: MLS Season Pass
  • Bolivia: MLS Season Pass
  • Puerto Rico: MLS Season Pass
  • República Dominicana: MLS Season Pass
  • Argentina: MLS Season Pass
  • Uruguay: MLS Season Pass
  • Paraguay: MLS Season Pass

Horarios de Cincinnati FC — San Jose Earthquakes por país

Hora del partido entre Cincinnati FC — San Jose Earthquakes por la MLS según tu país. Un duelo importante para definir a los clasificados a los playoffs

PaísHora
Estados Unidos8:30 horas CT; 19:30 horas ET; 17:30 horas MT y 16:30 horas PT.
México17:30 horas
Guatemala17:30 horas
El Salvador17:30 horas
Honduras17:30 horas
Nicaragua17:30 horas
Costa Rica17:30 horas
Panamá18:30 horas
Colombia18:30 horas
Perú18:30 horas
Ecuador18:30 horas
Venezuela19:30 horas
Chile19:30 horas
Bolivia19:30 horas
Puerto Rico19:30 horas
República Dominicana19:30 horas
Argentina19:30 horas
Uruguay19:30 horas
Paraguay19:30 horas

Cincinnati FC — San Jose Earthquakes por la MLS: horarios, canales de TV y estadio

  • Partido: Cincinnati FC — San Jose Earthquakes
  • Fecha: Sábado 1 de agosto del 2026.
  • Canal: MLS Season Pass
  • Estadio: TQL Stadium
  • Lugar: Ohio, Estados Unidos.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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