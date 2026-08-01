FC Cincinnati y San Jose Earthquakes protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada de la MLS 2026. Ambos equipos se verán las caras hoy sábado 1 de agosto en el TQL Stadium de Ohio y tienen la obligación de sumar los tres puntos que les permitan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de sus respectivas conferencias y fortalecer sus aspiraciones al título.

El conjunto de San Jose Earthquakes llega a este compromiso luego de rescatar un empate 1-1 frente a LA Galaxy. Tras comenzar en desventaja, el equipo reaccionó en la segunda mitad para evitar la derrota, aunque es consciente de que necesita volver a la senda del triunfo para no perder terreno en la clasificación de la MLS.

Por su parte, FC Cincinnati afrontará este duelo tras caer en el clásico de Ohio frente a Columbus. Además del resultado adverso, el equipo deberá reorganizar su esquema debido a la ausencia de Gerardo Valenzuela, quien no estará disponible al cumplir una fecha de suspensión por expulsión. Con el apoyo de su afición, el conjunto local intentará hacerse fuerte en casa y recuperar puntos importantes para mantenerse en la lucha por un lugar en la siguiente fase del campeonato.

CINCINNATI, OHIO, ESTADOS UNIDOS (01/08/206).- Horarios y canales de TV para ver el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes por la MLS. El compromiso se realizará en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

¿Dónde ver Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes EN VIVO en México y Estados Unidos?

La transmisión del partido entre Cincinnati FC contra San Jose Earthquakes por la MLS estará a cargo de MLS Season Pass, que se encuentra en Apple TV, tanto en México como en Estados Unidos.

¿Qué canal transmite Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes?

Canales de TV que transmitirán EN VIVO el partido entre Cincinnati FC vs. San Jose Earthquakes por la MLS en el mundo:

Guatemala: MLS Season Pass

El Salvador: MLS Season Pass

Honduras: MLS Season Pass

Nicaragua: MLS Season Pass

Costa Rica: MLS Season Pass

Panamá: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Puerto Rico: MLS Season Pass

República Dominicana: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Uruguay: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Horarios de Cincinnati FC — San Jose Earthquakes por país

Hora del partido entre Cincinnati FC — San Jose Earthquakes por la MLS según tu país. Un duelo importante para definir a los clasificados a los playoffs

País Hora Estados Unidos 8:30 horas CT; 19:30 horas ET; 17:30 horas MT y 16:30 horas PT. México 17:30 horas Guatemala 17:30 horas El Salvador 17:30 horas Honduras 17:30 horas Nicaragua 17:30 horas Costa Rica 17:30 horas Panamá 18:30 horas Colombia 18:30 horas Perú 18:30 horas Ecuador 18:30 horas Venezuela 19:30 horas Chile 19:30 horas Bolivia 19:30 horas Puerto Rico 19:30 horas República Dominicana 19:30 horas Argentina 19:30 horas Uruguay 19:30 horas Paraguay 19:30 horas

Cincinnati FC — San Jose Earthquakes por la MLS: horarios, canales de TV y estadio

Partido: Cincinnati FC — San Jose Earthquakes

Fecha: Sábado 1 de agosto del 2026.

Canal: MLS Season Pass

Estadio: TQL Stadium

Lugar: Ohio, Estados Unidos.