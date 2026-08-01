Este sábado 1 de agosto viviremos un partidazo en la MLS. Orlando City visitará a New York RB en el Red Bull Arena de New Jersey. Ambos equipos tienen la obligación de ganar para clasificar a la siguiente fase del campeonato. Por ahora, el equipo de Antoine Griezmann está en el puesto 10 de la Conferencia Este, a una posición de la zona de clasificación.

En su última presentación en la MLS, Orlando City ganó 1-0 a Nashville en condición de local. Tyrese Spicer convirtió el tanto de la victoria. Griezmann lideró la ofensiva, pero no pudo con la rigurosa marca. Ahora, el ‘Princepito’ intentará anotar su segundo tanto con la camiseta del cuadro de Florida en New Jersey.

Por su parte, Red Bull se ubica en el octavo puesto con 22 puntos, a dos unidades de Orlando City. Por ello, este partido es clave para definir a los clasificados a los playoffs de la MLS. Una derrota puede complicar sus aspiraciones deportivas.

¿Dónde ver New York RB - Orlando City por la MLS?

El canal que transmitirá el partido entre New York City contra Orlando City por la MLS 2026 es MLS Season Pass, plataforma que está en Apple TV.

Estados Unidos: MLS Season Pass

México: MLS Season Pass

Guatemala: MLS Season Pass

El Salvador: MLS Season Pass

Honduras: MLS Season Pass

Nicaragua: MLS Season Pass

Costa Rica: MLS Season Pass

Panamá: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Puerto Rico: MLS Season Pass

República Dominicana: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Uruguay: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Horarios de New York RB vs. Orlando City por país

Hora del partido entre New York RB vs. Orlando City por la MLS según tu país. Un duelo importante para definir a los clasificados a los playoffs.

País Hora Estados Unidos 8:30 horas CT; 19:30 horas ET; 17:30 horas MT y 16:30 horas PT. México 17:30 horas Guatemala 17:30 horas El Salvador 17:30 horas Honduras 17:30 horas Nicaragua 17:30 horas Costa Rica 17:30 horas Panamá 18:30 horas Colombia 18:30 horas Perú 18:30 horas Ecuador 18:30 horas Venezuela 19:30 horas Chile 19:30 horas Bolivia 19:30 horas Puerto Rico 19:30 horas República Dominicana 19:30 horas Argentina 19:30 horas Uruguay 19:30 horas Paraguay 19:30 horas

New York RB — Orlando City por la MLS: horarios, canales de TV y estadio

Partido: New York RB - Orlando City

Fecha: Sábado 1 de agosto del 2026.

Canal: MLS Season Pass

Estadio: Red Bull Arena

Lugar: New Jersey, Estados Unidos.