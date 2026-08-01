Este sábado 1 de agosto viviremos un partidazo en la MLS. Orlando City visitará a New York RB en el Red Bull Arena de New Jersey. Ambos equipos tienen la obligación de ganar para clasificar a la siguiente fase del campeonato. Por ahora, el equipo de Antoine Griezmann está en el puesto 10 de la Conferencia Este, a una posición de la zona de clasificación.
En su última presentación en la MLS, Orlando City ganó 1-0 a Nashville en condición de local. Tyrese Spicer convirtió el tanto de la victoria. Griezmann lideró la ofensiva, pero no pudo con la rigurosa marca. Ahora, el ‘Princepito’ intentará anotar su segundo tanto con la camiseta del cuadro de Florida en New Jersey.
Por su parte, Red Bull se ubica en el octavo puesto con 22 puntos, a dos unidades de Orlando City. Por ello, este partido es clave para definir a los clasificados a los playoffs de la MLS. Una derrota puede complicar sus aspiraciones deportivas.
¿Dónde ver New York RB - Orlando City por la MLS?
El canal que transmitirá el partido entre New York City contra Orlando City por la MLS 2026 es MLS Season Pass, plataforma que está en Apple TV.
- Estados Unidos: MLS Season Pass
- México: MLS Season Pass
- Guatemala: MLS Season Pass
- El Salvador: MLS Season Pass
- Honduras: MLS Season Pass
- Nicaragua: MLS Season Pass
- Costa Rica: MLS Season Pass
- Panamá: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Puerto Rico: MLS Season Pass
- República Dominicana: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Uruguay: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
Horarios de New York RB vs. Orlando City por país
Hora del partido entre New York RB vs. Orlando City por la MLS según tu país. Un duelo importante para definir a los clasificados a los playoffs.
|País
|Hora
|Estados Unidos
|8:30 horas CT; 19:30 horas ET; 17:30 horas MT y 16:30 horas PT.
|México
|17:30 horas
|Guatemala
|17:30 horas
|El Salvador
|17:30 horas
|Honduras
|17:30 horas
|Nicaragua
|17:30 horas
|Costa Rica
|17:30 horas
|Panamá
|18:30 horas
|Colombia
|18:30 horas
|Perú
|18:30 horas
|Ecuador
|18:30 horas
|Venezuela
|19:30 horas
|Chile
|19:30 horas
|Bolivia
|19:30 horas
|Puerto Rico
|19:30 horas
|República Dominicana
|19:30 horas
|Argentina
|19:30 horas
|Uruguay
|19:30 horas
|Paraguay
|19:30 horas
New York RB — Orlando City por la MLS: horarios, canales de TV y estadio
- Partido: New York RB - Orlando City
- Fecha: Sábado 1 de agosto del 2026.
- Canal: MLS Season Pass
- Estadio: Red Bull Arena
- Lugar: New Jersey, Estados Unidos.