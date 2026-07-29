Como parte de las celebraciones por el 205.º Aniversario de la Independencia del Perú, se realizará la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 hoy miércoles 29 de julio en la Avenida Brasil. El evento por Fiestas Patrias comenzará a las 10:00 a.m. (hora de Perú) y se prevé que durará tres horas, por lo que estaría finalizando a la 1:00 p.m.
A continuación, te compartimos la guía de canales que transmitirán EN VIVO el Desfile Militar 2026 y las plataformas de streaming que te llevarán la cobertura del magno evento.
¿Dónde ver la Gran Parada Militar 2026 por TV abierta?
|Canal de TV
|¿Cómo ver?
|TV Perú
|Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV.
|América TV
|Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV.
|Latina Televisión
|Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV.
|Panamericana Televisión
|Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV.
|ATV
|Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV.
|Willax TV
|Señal abierta, Movistar TV y Claro TV.
|Canal N
|Canal exclusivo de Movistar TV.
¿Cómo ver TV Perú EN VIVO?
Señal satelital.
- Canales 197 SD y 1197 HD de DirecTV.
- Canal 107 de Movistar TV.
- Canal 1007 de Claro TV.
Señal por cable.
- Canales 7 SD y 707 HD de Movistar TV.
- Canales 7 SD y 507 HD de Claro TV.
¿Cómo ver América TV EN VIVO?
Señal abierta
- Canal 4 y 4.1 (HD)
Señal por cable
- Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).
- DIRECTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).
- Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD).
¿Cómo ver Latina TV EN VIVO?
Señal abierta
- Señal analógica: Canal 2
- Televisión Digital Terrestre (TDT): Canal 2.1
Señal cable
- Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)
- Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)
¿Cómo ver Panamericana TV EN VIVO?
Señal abierta:
- Canal 5 (analógico)
- Canal 26.1 (TDT digital)
Señal de cable
- Movistar TV: Canal 5 (SD) y Canal 705 (HD)
- Claro TV: Canal 5 (SD) y Canal 505 (HD)
- DirecTV / DGO: Canal 195 (SD) y Canal 1195 (HD)
- Best Cable / Win TV: Canal 5
¿Cómo ver ATV EN VIVO?
Señal abierta
- Canal 9
- Televisión Digital Terrestre (TDT): 9.1
Señal de cable
- Movistar TV: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD)
- Claro TV: Canal 9 (SD) y Canal 509 (HD)
- DirecTV / DGO: Canal 199 (SD) y Canal 1199 (HD)
- Best Cable: Canal 9
¿Cómo ver Willax TV EN VIVO?
- Televisión Digital Terrestre (TDT): Canal 1.1 (Señal de alta definición)
Señal de cable
- Movistar TV: Canal 16 (SD) y Canal 716 (HD)
- Claro TV: Canal 12 (SD) y Canal 512 (HD)
- DirecTV: Canal 1191 (HD)
- Best Cable: Canal 8