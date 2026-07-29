Como parte de las celebraciones por el 205.º Aniversario de la Independencia del Perú, se realizará la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 hoy miércoles 29 de julio en la Avenida Brasil. El evento por Fiestas Patrias comenzará a las 10:00 a.m. (hora de Perú) y se prevé que durará tres horas, por lo que estaría finalizando a la 1:00 p.m.

A continuación, te compartimos la guía de canales que transmitirán EN VIVO el Desfile Militar 2026 y las plataformas de streaming que te llevarán la cobertura del magno evento.

Cada 29 de julio, como parte central de las Fiestas Patrias de Perú, se realiza el Desfile Militar. (Foto: ANDINA / Ricardo Cuba)

¿Dónde ver la Gran Parada Militar 2026 por TV abierta?

Canal de TV ¿Cómo ver? TV Perú Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV. América TV Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Latina Televisión Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Panamericana Televisión Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV. ATV Señal abierta, Movistar TV, Claro TV y DirecTV. Willax TV Señal abierta, Movistar TV y Claro TV. Canal N Canal exclusivo de Movistar TV.

¿Cómo ver TV Perú EN VIVO?

Señal satelital.

Canales 197 SD y 1197 HD de DirecTV.

Canal 107 de Movistar TV.

Canal 1007 de Claro TV.

Señal por cable.

Canales 7 SD y 707 HD de Movistar TV.

Canales 7 SD y 507 HD de Claro TV.

¿Cómo ver América TV EN VIVO?

Señal abierta

Canal 4 y 4.1 (HD)

Señal por cable

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

DIRECTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD).

¿Cómo ver Latina TV EN VIVO?

Señal abierta

Señal analógica: Canal 2

Televisión Digital Terrestre (TDT): Canal 2.1

Señal cable

Movistar TV: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)

¿Cómo ver Panamericana TV EN VIVO?

Señal abierta:

Canal 5 (analógico)

Canal 26.1 (TDT digital)

Señal de cable

Movistar TV: Canal 5 (SD) y Canal 705 (HD)

Claro TV: Canal 5 (SD) y Canal 505 (HD)

DirecTV / DGO: Canal 195 (SD) y Canal 1195 (HD)

Best Cable / Win TV: Canal 5

¿Cómo ver ATV EN VIVO?

Señal abierta

Canal 9

Televisión Digital Terrestre (TDT): 9.1

Señal de cable

Movistar TV: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD)

Claro TV: Canal 9 (SD) y Canal 509 (HD)

DirecTV / DGO: Canal 199 (SD) y Canal 1199 (HD)

Best Cable: Canal 9

¿Cómo ver Willax TV EN VIVO?

Televisión Digital Terrestre (TDT): Canal 1.1 (Señal de alta definición)

Señal de cable

Movistar TV: Canal 16 (SD) y Canal 716 (HD)

Claro TV: Canal 12 (SD) y Canal 512 (HD)

DirecTV: Canal 1191 (HD)

Best Cable: Canal 8