El Desfile Militar de Fiestas Patrias 2026 es un evento imperdible este miércoles 29 de abril. Se realizará principalmente a lo largo de la Avenida Brasil en Lima, abarcando los distritos de Jesús María y Pueblo Libre. Por suerte para ti, además de poder disfrutarlo de manera presencial, lo puedes mirar a través de una pantalla. TVPerú es justamente una buena opción para ello. En esta nota te explicaré cómo sintonizar dicha señal para seguir la transmisión EN VIVO.

Cada 29 de julio, como parte central de las Fiestas Patrias de Perú, se realiza el Desfile Militar. (Foto: ANDINA / Ricardo Cuba)

¿A qué hora inicia el Desfile Militar de Fiestas Patrias 2026 hoy?

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 empezará a las 10:00 a.m. en Perú y terminará (aproximadamente) a la 1:00 p.m. A continuación, revisa la guía de horarios por país.

Estados Unidos (ET): 11:00 am

Estados Unidos (CT): 10:00 am

Estados Unidos (MT): 9:00 am

Estados Unidos (PT): 8:00 am

México (CDMX): 9:00 am

España: 5:00 pm

Puerto Rico: 11:00 am

República Dominicana: 11:00 am

Panamá: 10:00 am

Costa Rica: 9:00 am

El Salvador: 9:00 am

Guatemala: 9:00 am

Honduras: 9:00 am

Nicaragua: 9:00 am

Argentina: 12:00 pm

Brasil (Brasilia): 12:00 pm

Uruguay: 12:00 pm

Paraguay: 12:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 am

Bolivia: 11:00 am

Venezuela: 11:00 am

Ecuador: 10:00 am

Colombia: 10:00 am

¿Dónde ver TV Perú EN VIVO y GRATIS, el el Desfile Militar de Fiestas Patrias 2026?

Los televidentes pueden seguir la programación de TV Perú a través de distintas plataformas de televisión. En señal abierta, el canal se encuentra disponible en el canal 7 y en 7.1 HD mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT). Además, los principales operadores de televisión por suscripción también incluyen la señal en su parrilla.

Señal abierta (TDT): Canal 7 y 7.1 HD.

Movistar TV: Canal 31 (SD) y 731 (HD).

Claro TV: Canal 14 (SD) y 514 (HD).

Best Cable: Canal 92.

Star Globalcom: Canal 12

Canales digitales para ver TV Perú online por internet

TV Perú cuenta con diversas plataformas digitales para que puedas seguir con su transmisión, como el Desfile Militar de Fiestas Patrias 2026:

Página web de TV Perú: Permite ver la señal en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

APP de TV Perú para Android y Apple:

Cuenta de YouTube de TV Perú: El canal oficial de TV Perú realiza transmisiones en vivo de eventos especiales y publica contenido informativo.

Cuenta de Facebook de TV Perú: Ofrece emisiones en directo y cobertura de acontecimientos de interés nacional.

Dispositivos compatibles con TV Perú

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