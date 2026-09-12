¡Dupla letal! Gol de Messi tras genial asistencia de De Paul para otro gol de Inter Miami (Video: Apple TV)
¡Dupla letal! Gol de Messi tras genial asistencia de De Paul para otro gol de Inter Miami (Video: Apple TV)

volvió a mostrar su poderío ofensivo en la . Cuando más lo necesitaba, Rodrigo De Paul apareció para asistir y hizo el resto: el argentino convirtió un golazo que puso el 2-1 frente a Nashville SC. La conexión entre ambos argentinos volvió a ser protagonista. De Paul encontró el espacio y Messi, fiel a su estilo, aprovechó la oportunidad para definir y hacer estallar al público presente en el estadio. Con este tanto, el conjunto de Florida consigue ponerse nuevamente en ventaja en un partido de alto voltaje ante Nashville, uno de los equipos protagonistas de la Conferencia Este. El encuentro continúa en desarrollo, por lo que Inter Miami buscará sostener la ventaja hasta el pitazo final.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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