La representante de Venezuela en el Miss World 2026, Mística Núñez Falcón, buscará conquistar la corona este sábado 5 de septiembre, desde las 08:00 horas de Venezuela, en la gran final que se celebrará en la Plaza 2 de Abril de Nha Trang, Vietnam. ¿Quieres seguir cada detalle del certamen en tu Smart TV, computadora, tableta o celular? La transmisión oficial para el público venezolano estará disponible por Venevisión, tanto en señal abierta como por cable, y a través de la app Venevisión Play. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cómo ver Venevisión EN VIVO, el Miss World 2026?

Sigue el certamen Miss World 2026 en Venezuela a través de la señal de Venevisión, disponible en los siguientes servicios y aplicaciones:

Venevisión por señal abierta y en plataformas de cableApp oficial: Venevisión Play (disponible para dispositivos móviles y Smart TV)Canales por operadora para sintonizar Venevisión:

Canal 3 de VCI Network

Canal 9 de Unicable Margarita

Canal 4 de TV Zamora

Canal 9 de Cable Imagen

Canal 102 de Simple TV

Canal 131 de Movistar TV

Canal 5 de CANTV

Canal 24 de Inter Satelital

Canal 4 de Planet Cable

Canales 6 y 9 de Netuno

Canales 4, 7 y 9 de Supercable

Canales 5 y 6 de Inter

¿Quién es Mística Núñez? Datos sobre la Miss Venezuela

Mística Núñez Falcón, nacida el 23 de abril de 2001 en Punto Fijo, estado Falcón, Venezuela, es farmacéutica y estudiante de Medicina. Fue coronada Miss World Venezuela 2025 y representa a Venezuela en la 73.ª edición de Miss World, cuya gran final se celebra este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam.

Su formación académica y su vocación de servicio son dos de los principales elementos de su perfil. Como estudiante de Medicina y farmacéutica, ha enfocado parte de su propósito social en la salud infantil, la prevención y el bienestar integral.

Durante la pandemia sufrió COVID-19 y llegó a presentar complicaciones. La experiencia, según explicó, estuvo marcada por el miedo y la incertidumbre, pero también por la fe y la valentía. A partir de aquel momento, asegura haber aprendido a valorar la vida, la salud y cada día.

Núñez también ha señalado su interés por trabajar con niños en situación de vulnerabilidad y promover la inclusión, especialmente de personas sordas. Entre sus objetivos está utilizar la plataforma de Miss World para impulsar iniciativas relacionadas con la salud y la educación desde temprana edad.

Datos de Mística Núñez

Nombre: Mística Núñez Falcón

Mística Núñez Falcón Miss: Venezuela

Venezuela Edad: 25 años

25 años Altura: 1,82 metros

1,82 metros Fecha de nacimiento: 23 de abril de 2001

23 de abril de 2001 Lugar de nacimiento: Punto Fijo, estado Falcón, Venezuela

Punto Fijo, estado Falcón, Venezuela Profesión: Farmacéutica

Farmacéutica Carrera: Medicina

Medicina Ocupación: Estudiante de Medicina

Estudiante de Medicina Hobbies: Leer y escribir

Leer y escribir Instagram: @Mistica.nunez

Horario, TV y dónde ver en vivo Miss World 2026 en Venezuela

Evento: Final de Miss World 2026

Final de Miss World 2026 Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026

Sábado 5 de septiembre de 2026 Horario: 08:00 a. m. de Venezuela

08:00 a. m. de Venezuela TV: Venevisión

Venevisión Streaming: Venevisión Play

Venevisión Play Lugar: Plaza 2 de Abril, Nha Trang, Vietnam

La 74ª edición de Miss Universo 2025 se alista para su gala final en Tailandia, donde 120 candidatas competirán tras 20 días de actividades en una edición marcada por la inclusión, con nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente del genocidio de Ruanda y la primera representante de Palestina, mientras suenan como favoritas nombres como Olivia Yace de Costa de Marfil y las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela, Colombia, Chile, México, Perú, Ecuador y Puerto Rico. Las transmisión oficial estará a cargo de Telemundo, Peacock TV, Venevisión, Canal RCN, Imagen TV, Canal 13, Azteca Guate, Telemedios, Guapa TV, entre otros. (VIDEO: Telemundo / Peacock TV / Miss Universe Oficial)