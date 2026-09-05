Miss World 2026 se celebrará este sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam. Como parte de las actividades centrales de la celebración. Las candidatas han participado durante las últimas semanas en diferentes retos, entre ellos las competencias de Top Model y Sports Challenge, que han definido algunas de las clasificadas a las instancias finales.

La ceremonia será transmitida a nivel internacional y marcará el cierre de esta histórica edición del concurso, por lo que los seguidores del certamen están con ansias por conocer a la nueva reina de Miss World.

¿Quién ganó Miss World 2026?

La ceremonia de Miss World 2026 se celebrará este sábado 5 de septiembre en Vietnam.

Resultados finales de Miss Universe México 2026

Puestos Reina País Ganadora Joheirry Mola República Dominicana Primera finalista Elisabeth Reynés España Segunda finalista Taanusiya Chetty Malasia Tercera finalista Romanda Hombir Sudáfrica Cuarta finalista Lê Nguyễn Bảo Ngọc Vietnam

¿Quiénes son las candidatas de Miss World 2026?

La edición 2026 de Miss World reúne a representantes de diferentes países que compiten por la corona. En el listado de candidatas para la presente edición, resaltan representantes de África, América y el Caribe, Asia y Oceanía, y Europa. Entre las participantes figuran Adriana Rivas (El Salvador), Grace Richardson (Inglaterra), Indira Ampiot (Francia), Julia Kuehnle (Alemania), Mikaela Kasari (Grecia), Ruth Yirgalem Weldesilassie (Etiopía) y otras representantes internacionales.

Entre las concursantes latinoamericanas también destacan las representantes de Puerto Rico, El Salvador y otras naciones de América y el Caribe. Puerto Rico está representado por Suil Anyelina Pagán, atleta de 21 años y estudiante de Arte y Diseño.