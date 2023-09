Ante la mirada de muchísimas estrellas y celebridades de Hollywood en la grada, el argentino Lionel Messi se paseó este domingo en el césped del Banc of California de Los Ángeles y, pese a no marcar, dirigió con dos asistencias el contundente 1-3 del Inter Miami al Los Ángeles FC.

Los goles del argentino Facundo Farías, el español Jordi Alba, su primer tanto en Estados Unidos, y del ecuatoriano Leonardo Campana lanzaron a un Inter Miami que dejó la última plaza del Este de la MLS y está ahora a ocho puntos del DC United, que marca los puestos de ‘playoffs’, con dos partidos menos.

El equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino dejó atrás el empate sin goles del miércoles en casa ante el Nashville y selló una trascendental victoria para alimentar sus ambiciones de llegar a la postemporada, cuando se le abren por delante dos semanas de competición sin poder contar con Messi, concentrado con la selección argentina para las eliminatorias mundialistas.

Fue la segunda victoria consecutiva fuera de casa para el Inter Miami, que antes de esta racha había ganado sólo una vez de once este año, mientras que el Los Ángeles FC cayó por segunda vez seguida en casa tras perdonar una enorme cantidad de oportunidades de gol que pudieron cambiar la historia del encuentro.

Messi dio las asistencias para el 2-0 de Alba y el 3-0 de Campana y lleva ahora once goles y cinco asistencias en once partidos con su nuevo equipo, con el que ya fue campeón de la Leagues Cup y es finalista de la Copa US Open.

Link para ver, LAFC vs. Inter Miami en vivo online

Accede a los siguiente enlaces desde tu celular o cualquier dispositivo móvil para mirar el partido entre LAFC vs Inter Miami en vivo por la MLS.

¿Qué canal transmite LAFC vs Inter Miami por TV y app móvil?

Países Canales TV - streaming Estados Unidos MLS Season Pass de Apple TV México MLS Season Pass de Apple TV Canadá MLS Season Pass de Apple TV España MLS Season Pass de Apple TV Puerto Rico MLS Season Pass de Apple TV República Dominicana MLS Season Pass de Apple TV Costa Rica MLS Season Pass de Apple TV Guatemala MLS Season Pass de Apple TV Honduras MLS Season Pass de Apple TV Panamá MLS Season Pass de Apple TV Argentina MLS Season Pass de Apple TV Brasil MLS Season Pass de Apple TV Bolivia MLS Season Pass de Apple TV Chile MLS Season Pass de Apple TV Colombia MLS Season Pass de Apple TV Ecuador MLS Season Pass de Apple TV Paraguay MLS Season Pass de Apple TV Perú MLS Season Pass de Apple TV Uruguay MLS Season Pass de Apple TV Venezuela MLS Season Pass de Apple TV

¿Cómo ver, LAFC vs Inter Miami en vivo vía MLS Season Pass?

¿Quieres ver a todos los equipos de la MLS en acción? La MLS Season Pass de Apple TV es la mejor manera de hacerlo, y aquí hay dos formas de obtenerla gratis para poder disfrutar del partido entre LAFC vs Inter Miami con Lionel Messi.

Suscripción a Apple TV: Si ya tienes una suscripción a Apple TV, puedes obtener un mes gratis de MLS Season Pass. Esto te dará acceso a todos los partidos de la MLS, incluyendo la Leagues Cup 2023, en la que participará el futbolista argentino Lionel Messi. Oferta para PlayStation: Si tienes una PlayStation 4 o PlayStation 5, puedes obtener tres meses gratis de Apple TV con tu suscripción a PlayStation Plus. Esto te permitirá ver todos los partidos de la MLS y la Leagues Cup, así como contenido exclusivo de la MLS.

¿Cómo ver, LAFC vs. Inter Miami en vivo online vía streaming?

Si tienes el Season Pass de la MLS, podrás ver todos los partidos de la MLS a través de la aplicación Apple TV+, ya que no hay restricciones de bloqueo. Sin embargo, si quieres ver el partido en FS1 necesitarás uno de los siguientes servicios que transmiten el canal. El servicio de transmisión en la lista a continuación debería ser suficiente.

DIRECTV STREAM: incluye Fox y FS1 en su paquete “Entretenimiento” por $74,99 al mes después de una prueba gratuita de 5 días.

FuboTV: transmite Fox y FS1 y ofrece una prueba gratuita de 7 días. Después de la prueba gratuita, fuboTV cuesta $74,99. Para obtener más información sobre este servicio de transmisión, consulte nuestra guía de fuboTV.

Vidgo: ofrece FS1 y Fox en más de 100 mercados. Cada plan de canal de Vidgo ofrece una prueba gratuita de 7 días con planes desde $69,99 por mes. Consulte nuestra revisión de Vidgo para obtener más información.

YouTube TV: transmite Fox y FS1 y ofrece una prueba gratuita de 7 días. Después de la prueba gratuita, YouTube TV cuesta $72,99 por mes. Para obtener más información sobre este servicio de transmisión, consulte nuestra revisión de YouTube TV.

Hulu Live TV: ofrece Fox y FS1 con planes desde $ 69,99 por mes. Puede registrarse en Hulu Live TV o consultar nuestra revisión de Hulu Live TV para obtener más información sobre este servicio de transmisión.

Fixture de los próximos 5 partidos del Inter Miami de Lionel Messi

Inter Miami vs. Sporting Kansas City | Jornada 27 de la MLS | Fecha y hora: 9 de septiembre a las 20.30

Atlanta United vs. Inter Miami | Jornada 28 de la MLS | Fecha y hora: 16 de septiembre a las 20.30

Inter Miami vs. Toronto FC | Jornada 29 de la MLS | Fecha y hora: 20 de septiembre a las 20.30

Orlando City vs. Inter Miami | Jornada 30 de la MLS | Fecha y hora: 24 de septiembre a las 20.30

Inter Miami vs. Houston Dynamo | Final US Open Cup | Fecha y hora: 27 de septiembre, a confirmar

Inter Miami en una racha de partidos sin perder

El Inter Miami mantuvo su racha de victorias en la MLS al igualar 0-0 el pasado miércoles 30 de agosto contra el Nashville Soccer Club. Con este resultado, el equipo de Miami extendió su récord histórico a 10 partidos sin perder, incluidos 9 triunfos.

Los Angeles FC vs. Inter Miami juegan por la jornada 30 de la Major League Soccer en el Banc of California Stadium.