Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de AD Tarma vs Melgar, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo 24 de agosto en el Estadio Unión Tarma.

Pronósticos: AD Tarma vs Melgar





Ambos equipos marcan – 1.77 vía Te Apuesto

– 1.77 vía Te Apuesto Melgar anota el primer gol – 1.90 vía Te Apuesto

– 1.90 vía Te Apuesto Resultado Primera Mitad – Empate – 2.157 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas AD Tarma vs Melgar

AD Tarma se verá las caras con Melgar en un interesante duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos necesitan una victoria para escalar posiciones en la clasificación.

Los locales se ubican en la décima posición con 6 puntos y tienen tres derrotas en los cuatro partidos más recientes. En su última presentación, los dirigidos por Horacio Melgarejo cayeron frente a Alianza Lima en el Matute (3-1).

Por su parte, Melgar se consigue en la séptima casilla con 8 unidades. Los rojinegros vienen de vencer a Ayacucho (2-1) en casa, pero en su anterior compromiso como visitantes perdieron por la mínima diferencia ante Sporting Cristal (1-0).

Cabe mencionar que, en el Torneo Apertura Melgar, goleó a AD Tarma (4-0), mientras que el último encuentro entre ambos en este escenario terminó empatado (1-1). En esta ocasión, por la actualidad de estos clubes, se espera un duelo igualado, aunque los dirigidos por Sergio Castellanos son favoritos.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Esto se dio en la última presentación de AD Tarma, así como en dos de los tres enfrentamientos más recientes con Melgar.

Además, ambos equipos anotaron en dos de las anteriores tres presentaciones de los rojinegros.

Apuesta 1: AD Tarma vs Melgar: Ambos equipos marcan – 1.77 vía Te Apuesto

Melgar anota el primer gol

Ante el fútbol que vienen mostrando ambos equipos, es probable que Melgar anote el primer gol del partido. Esto se dio en las últimas dos presentaciones de los rojinegros y en dos de los últimos tres encuentros ante AD Tarma.

De igual manera, los locales recibieron el primer gol del duelo en tres de sus anteriores cuatro encuentros.

Apuesta 2:AD Tarma vs Melgar: Melgar anota el primer gol – 1.90 vía Te Apuesto

Empate en el 1T

Por los antecedentes más recientes de AD Tarma, no extrañaría que el primer tiempo termine empatado. Ese pronóstico se cumplió en dos de los anteriores tres compromisos de los dirigidos por Melgarejo.

Además, esto se dio en el último partido entre ambos disputado en este escenario.

Apuesta 3: AD Tarma vs Melgar: Resultado Primera Mitad – Empate – 2.157 vía Te Apuesto

Cuotas: AD Tarma vs Melgar

Resultado Cuotas AD Tarma 3.01 Empate 3.21 Melgar 2.40

AD Tarma vs Melgar: Enfrentamientos directos

Este será el octavo partido entre ambos. El balance es de 4 triunfos de Melgar y tres empates. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: