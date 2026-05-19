Universitario visita al Nacional de Uruguay en duelo clave correspondiente a la quinta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores, que se disputará este miércoles 20 de mayo en el Estadio Gran Parque Central. Los locales llegan con dos victorias consecutivas, mientras que la U intentará retomar su mejor versión porque suma tres presentaciones sin ganar.

Puntos claves para el partido Nacional vs Universitario

Ambos equipos suman cuatro puntos, pero la U tiene mejor diferencial de goles.

Universitario venció al Nacional (4-2) en Lima.

En los anteriores tres duelos de Nacional en el torneo se marcaron más de 2.5 goles.

Anotaron ambos equipos en seis de las ocho presentaciones más recientes de Universitario.

El equipo peruano tiene tres duelos al hilo sin ganar.

Análisis y estado de forma: Nacional vs Universitario

Nacional y Universitario se verán las caras en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a octavos de final o quedarse con el cupo a la Copa Sudamericana. Ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos (4), por lo que necesitan ganar.

El Bolso intentará aprovechar la localía para conseguir los tres puntos. El cuadro uruguayo viene de conseguir dos triunfos ante Cerro (4-0) y Montevideo City (1-2), mientras que en la jornada pasada de la Copa cayeron ante Tolima (3-0).

Por su lado, Universitario vive un semestre para el olvido. Los cremas cayeron en la jornada anterior frente a Coquimbo (2-1). Además, en la Liga 1 vienen de empatar sin goles con Sport Boys y perder en casa frente al Atlético Grau (0-1).

Ante las características de ambos equipos y la necesidad de sumar tres puntos se espera un partido abierto. Cabe mencionar que por jugar en casa Nacional aparece como el claro favorito en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: Goles de los locales

Por los antecedentes más recientes es probable que Nacional anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de sus últimos ocho partidos, donde se incluyen sus dos anteriores dos presentaciones y el partido ante la U en Lima.

De igual manera, Universitario recibió más de 1.5 goles en cuatro de sus anteriores cinco derrotas.

Apuesta de valor: Ambos equipos marcan

No extrañaría que los dos equipos salgan con todo al ataque por la necesidad de ganar, por lo que el compromiso podría terminar sin valla invicta. Esto se dio en seis de los últimos ocho encuentros de Nacional, así como en tres de sus cuatro presentaciones en la Libertadores.

Asimismo, en los dos partidos más recientes de la U en el torneo también anotaron ambos equipos.

Comparativa de cuotas Nacional vs Universitario

Alineaciones probables Nacional vs Universitario