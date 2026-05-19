Cusco recibe la visita del DIM en partido de la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, que se jugará este miércoles 20 de mayo en el Inca Garcilaso de la Vega. Los locales tienen cinco presentaciones sin ganar y suman un solo punto, así que intentarán mostrar su mejor versión. Por su parte, el equipo de Medellín vive un semestre muy irregular, pero sueña con rescatar puntos que le permitan acercarse a la siguiente fase.

Puntos claves para el partido Cusco vs DIM

Anotaron ambos equipos en los tres duelos más recientes del Cusco en casa.

En la última derrota del DIM fuera de casa se marcaron más de 2.5 goles.

DIM venció al Cusco por la mínima diferencia en Barranquilla.

Los dorados llegan con cuatro partidos consecutivos sin perder en casa.

En la anterior victoria del Cusco frente a su afición se marcaron más de 2.5 goles.

Análisis y estado de forma: Cusco vs DIM

Un alicaído Cusco se medirá al Deportivo Independiente de Medellín en duelo correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. Los dorados saldrán por su primer triunfo, mientras que el cuadro colombiano mantiene sus chances de avanzar a los octavos de final.

Los locales suman cinco compromisos sin ganar y dos empates al hilo en casa. Los dirigidos por Alejandro Orfila vienen de caer ante Sport Boys (1-0) en el Apertura de la Liga 1. Además, en la Libertadores igualaron con Estudiantes de La Plata (1-1) en la jornada anterior. Se encuentran en la última posición con un solo punto.

Por su lado, DIM se ubica en la tercera casilla con cinco puntos, solo uno por debajo de Estudiantes. El equipo de Medellín quedó eliminado en el Apertura colombiano y empató con Orsomardo en su último partido correspondiente a la Copa de ese país.

Al jugarse en Cusco, no hay duda de que los locales aparecen como claros favoritos. Además, se espera un partido con varios goles por la necesidad de ambos equipos.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles

Se espera un partido con dos equipos volcados al ataque, por lo que podrían anotarse más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en la última victoria de los dorados frente a su afición (2-1 vs Sport Huancayo) y en la anterior visita del DIM en la Libertadores ante Flamengo (4-1).

Apuesta de valor: Más de 9.5 tiros al arco

En tres de los últimos cinco partidos en casa del Cusco se realizaron más de 9.5 remates a portería, donde se incluyen dos presentaciones por la Libertadores. Esa cifra también se superó en la visita del DIM al Flamengo.

Comparativa de cuotas Cusco vs DIM

Alineaciones probables Cusco vs DIM