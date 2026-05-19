Junior y Sporting Cristal se enfrentarán en la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. Este duelo se disputará en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El Tiburón es último con un solo punto, mientras que el equipo peruano es tercero con seis unidades, por lo que buscará dar un paso a la clasificación.

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Puntos claves para el partido Junior vs Sporting Cristal

Las tres derrotas del Junior en sus últimos diez partidos fueron en la Copa Libertadores.

Se cobraron más de 9.5 córners en los tres duelos más recientes del Junior en casa.

El Tiburón tiene dos empates consecutivos en la liga colombiana.

Sporting Cristal llega con dos derrotas y dos empates en sus anteriores cuatro presentaciones.

Los celestes recibieron el primer gol en sus derrotas por la Libertadores.

Análisis y estado de forma: Junior vs Sporting Cristal

Sporting Cristal visita al Junior de Barranquilla en duelo correspondiente a la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. Los celestes quieren mantener la buena versión que han mostrado en el torneo, pero al frente estará un equipo colombiano que busca su primer triunfo.

Los locales vienen de empatar con Santa Fe (1-1) en la ida de las semifinales del torneo colombiano, donde tienen tres partidos al hilo sin perder. Mientras que en la fecha pasada de la Copa Libertadores el Tiburón cayó ante Cerro Porteño (0-1). Se encuentra en el último lugar con un solo punto.

Por su lado, Sporting Cristal viene mostrando una versión muy irregular en la Liga 1, pero tiene posibilidades de avanzar a la siguiente fase en la Libertadores. Los celestes perdieron el fin de semana con Cajamarca (3-1). Además, en su anterior presentación no pudieron con Palmeiras (0-2). Se ubican en la tercera casilla con seis unidades.

Ante la actualidad de ambos equipos se espera un partido parejo y con muchas ocasiones de cara al arco. Al jugar en casa no hay duda que Junior es el favorito, pero se debe tomar en consideración las buenas actuaciones de Sporting Cristal en la competición.

Nuestra apuesta segura: Junior abre el marcador

Por la necesidad de sumar su primer triunfo y levantar la imagen no extrañaría que Junior salga con todo al ataque, por lo que podría anotar el primer gol. Este pronóstico se cumplió en dos de las tres presentaciones más recientes de los colombianos, así como en dos de los últimos cuatro duelos en casa.

De igual forma, Sporting Cristal recibió el primer gol en tres de las anteriores cuatro derrotas.

Apuesta de valor: Más de 9.5 córners

Es probable que se cobren más de 9.5 córners por el estilo de juego que tiene Junior, las características de la cancha y la necesidad de Sporting Cristal. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las últimas cinco presentaciones en casa de los colombianos, donde se incluyen dos partidos de la Libertadores.

También, se superó esa cifra en los tres encuentros más recientes de Sporting Cristal en la competición.

Comparativa de cuotas Junior vs Sporting Cristal

Alineaciones probables Junior vs Sporting Cristal