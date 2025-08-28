Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Alavés vs Atlético de Madrid, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga que se disputará este sábado 30 de agosto en el estadio de Mendizorroza.

Pronósticos: Alavés vs Atlético de Madrid





Ambos equipos marcan – 2.01 vía Te Apuesto

– 2.01 vía Te Apuesto Más de 2.5 goles – 2.12 vía Te Apuesto

– 2.12 vía Te Apuesto Julián Álvarez 2+ lanzamientos a gol – 1.89 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Alavés vs Atlético de Madrid

Alavés se medirá al Atlético de Madrid en un duelo correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. Los vitorianos buscarán su segunda victoria en casa, mientras que los colchoneros quieren sacar a relucir toda la categoría de su plantel.

Los locales vencieron al Levante (2-1) en la primera fecha y cayeron ante Betis (1-0) el pasado fin de semana, por lo que se encuentran en la novena posición con 3 puntos. Un aspecto a tomar en cuenta es que este equipo solo tiene un triunfo en sus últimas cinco presentaciones.

Por su parte, Atlético de Madrid cayó en el estreno frente al Espanyol (2-1) y empató con Elche (1-1) en la segunda fecha, por lo que no ha mostrado su mejor versión a pesar de todas las incorporaciones al plantel. Se ubican en la decimocuarta posición con 1 punto.

Cabe mencionar que el duelo entre ambos de la pasada temporada terminó en empate sin goles en este escenario. En esta ocasión, el favorito es el Atleti, que necesita mostrar su buen fútbol para no perder más terreno en este inicio de LaLiga.

Duelo sin valla invicta

Por las características de los equipos, y sus resultados en LaLiga, no extrañaría que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en el debut en casa del Alavés frente al Levante (2-1).

De igual forma, ambos equipos anotaron en las dos presentaciones de los colchoneros y en tres de los últimos cuatro partidos entre estos clubes.

Apuesta 1: Alavés vs Atlético de Madrid: Ambos equipos marcan – 2.01 vía Te Apuesto

Duelo con varios goles

Por el poderío ofensivo del Atlético de Madrid, y su necesidad de sumar, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco duelos de los colchoneros ante Alavés.

Además, se superó esa cantidad de goles en el debut de ambos equipos en la temporada.

Apuesta 2:Alavés vs Atlético de Madrid: Más de 2.5 goles – 2.12 vía Te Apuesto

Remates al arco

Julián Álvarez es la referencia ofensiva de los colchoneros. Por ese motivo, no extrañaría que termine con más de dos remates al arco. Ese pronóstico se cumplió en el primer duelo de la temporada ante Espanyol, donde incluso anotó el único gol de los rojiblancos.

Apuesta 3: Alavés vs Atlético de Madrid: Julián Álvarez 2+ lanzamientos a gol – 1.89 vía Te Apuesto

Cuotas: Alavés vs Atlético de Madrid

Resultado Cuotas Alavés 4.76 Empate 3.34 Atlético de Madrid 1.85

Alavés vs Atlético de Madrid: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 33 entre ambos. El balance es de 7 victorias para el Alavés, 6 empates y 19 triunfos del Atlético. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: