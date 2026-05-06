Universitario visita al Coquimbo Unido de Chile, en duelo correspondiente a la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. Los cremas vienen de ganar al Nacional en la fecha pasada y a Juan Pablo II el pasado fin de semana, mientras que los locales cayeron en sus dos presentaciones más recientes.

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido Coquimbo Unido vs Universitario

Anotaron ambos equipos en tres de los últimos cuatro partidos del Coquimbo.

Se anotaron más de 2.5 goles en los tres duelos más recientes del equipo chileno.

En los anteriores cinco partidos de la U anotaron ambos equipos.

La U ganó tres de sus pasados cuatro encuentros.

Coquimbo igualó sus dos duelos más recientes en casa.

Análisis y estado de forma: Coquimbo Unido vs Universitario

Coquimbo y Universitario se enfrentan en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el Grupo B de la Copa Libertadores. Cabe mencionar que los cuatro equipos de esta zona tienen cuatro puntos.

Los chilenos viven su peor momento del semestre, por lo que intentarán levantar su fútbol. Coquimbo viene de perder ante Tolima (3-0) en la jornada pasada y el fin de semana frente a Colo Colo (3-1) en el torneo chileno.

Por su parte, Universitario ha recuperado su mejor versión en la última semana. Los cremas llegan con dos triunfos consecutivos. Los dirigidos por Jorge Araujo superaron en la fecha anterior al Nacional (4-2) y Juan Pablo II el fin de semana en la Liga 1.

Ante las características de ambos equipos se espera un compromiso muy parejo. En las apuestas los chilenos aparecen como favoritos por jugar en casa.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Por los antecedentes más recientes es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro encuentros del Coquimbo, así como en su único partido como local en la Libertadores.

De igual manera, esto se dio en los últimos cinco compromisos de Universitario.

Apuesta de valor: más de 0.5 goles en el 1T

En cinco de los últimos siete compromisos del Coquimbo se marcó al menos un gol en el primer tiempo, por lo que esta historia podría repetirse. Esto también se dio en cinco de los seis duelos más recientes de la U.

Comparativa de cuotas: Coquimbo Unido vs Universitario

Alineaciones probables: Coquimbo Unido vs Universitario