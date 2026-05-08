El partido, correspondiente a la jornada final de La Liga, se disputará el domingo 10 de mayo del 2026 en el Spotify Camp Nou. Barcelona tiene la oportunidad de asegurar el título, lo que añade una capa de intensidad al enfrentamiento.

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Puntos clave para el partido Barcelona vs Real Madrid





El Barcelona ha ganado sus 17 partidos como local en La Liga, con un promedio de 3.06 goles a favor y solo 0.53 en contra.

Ambos equipos han marcado en los últimos cinco enfrentamientos directos, que promediaron 5.2 goles por partido.

El Real Madrid ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros desde que Hansi Flick asumió como técnico del Barcelona.

El equipo visitante llega con solo dos victorias en sus últimos siete partidos en todas las competiciones, mostrando una forma inconsistente.





Análisis y estado de forma: Barcelona vs Real Madrid





El Barcelona llega a este encuentro con una ventaja de 11 puntos en la cima de La Liga, lo que le permite asegurar el campeonato con un resultado positivo. Su rendimiento en casa ha sido impecable, con un récord del 100% de victorias en 17 partidos de liga. El equipo ha ganado sus últimos 10 encuentros en la competición, demostrando una consistencia que justifica su posición de favorito.

Por otro lado, el Real Madrid atraviesa un período de incertidumbre. Su rendimiento reciente en la liga ha sido irregular, con solo dos victorias en los últimos cinco partidos. Además, el equipo se ve afectado por importantes ausencias por lesión y reportes de tensiones internas, factores que podrían mermar su capacidad competitiva en un escenario tan exigente como el Camp Nou.





Nuestra apuesta segura: Victoria del Barcelona





El rendimiento del Barcelona como local es el principal argumento para esta selección. Un registro perfecto de 17 victorias en 17 partidos en La Liga refleja una superioridad indiscutible en su estadio. Enfrentan a un Real Madrid en un estado de forma deficiente y con problemas internos. El historial reciente también favorece al equipo local, que ha ganado cinco de los últimos seis duelos bajo la dirección de Flick. La cuota ofrecida para la victoria local representa una opción sólida dadas las circunstancias.





Apuesta de valor: Barcelona anota más de 2.5 goles





Esta selección se basa en la capacidad ofensiva del Barcelona en casa y la fragilidad defensiva del Real Madrid. El equipo local promedia 3.06 goles por partido en el Camp Nou y ha superado la línea de 2.5 goles en 11 de sus últimos 14 partidos en casa. Por su parte, el Real Madrid ha concedido goles en nueve de sus últimos diez encuentros y ha permitido más de 2.5 goles contra rivales de alto perfil recientemente. La cuota de 2.20 ofrece un valor considerable para un escenario altamente probable.





Alineaciones probables Barcelona vs Real Madrid



