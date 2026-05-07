Presentamos los pronósticos para el Liverpool vs Chelsea, que se enfrentan este sábado 9 de mayo en el estadio Anfield por la jornada 36 de la Premier League. Los locales buscan una victoria que le permita sellar su clasificación a la próxima Champions League.

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Puntos clave para el partido Liverpool vs Chelsea









Chelsea atraviesa una crisis de resultados, perdiendo sus últimos seis partidos de liga de forma consecutiva.

La selección ‘Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles’ resultó ganadora en los últimos cuatro enfrentamientos de Premier League entre ambos clubes.

Liverpool perdió solo uno de sus últimos 11 partidos de liga disputados en Anfield, demostrando una gran solidez como local.

Chelsea solo consiguió una victoria en sus últimas 10 visitas a Anfield por la Premier League, un historial que favorece claramente al equipo local.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Chelsea









Liverpool llega a este encuentro con la necesidad de recuperarse tras una derrota ante Manchester United, pero su rendimiento en Anfield sigue siendo un pilar fundamental. El equipo ganó 10 de sus 17 partidos en casa esta temporada y una victoria más aseguraría su presencia en la Champions League, consolidando su posición en el cuarto lugar de la tabla.

Por otro lado, Chelsea se presenta en su peor momento de la temporada. Con seis derrotas consecutivas en la Premier League, el equipo cayó a la novena posición y corre el riesgo de quedar fuera de toda competición europea. La inestabilidad, que incluye un cambio de entrenador, se refleja en un equipo con poca confianza y serios problemas defensivos.

Nuestra apuesta segura: victoria de Liverpool









El mercado 1×2 se inclina a favor del equipo local, y el análisis respalda esta tendencia. Liverpool presenta una forma considerablemente superior, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga, contrastando directamente con las seis derrotas seguidas de Chelsea. Además, el factor localía es determinante: Liverpool solo cedió una derrota en sus últimos 11 encuentros en Anfield. La motivación de asegurar un cupo en la Champions League es un incentivo adicional para un equipo que ha demostrado ser dominante en su estadio.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan y más de 2.5 goles









Esta apuesta se fundamenta en las debilidades defensivas de ambos conjuntos. Liverpool tuvo dificultades para mantener su portería a cero en casa, concediendo goles en 12 de sus 17 partidos de liga en Anfield. De hecho, esta apuesta fue exitosa en cinco de los últimos seis partidos de los ‘Reds’ como local. Chelsea, por su parte, mostró una gran vulnerabilidad defensiva como visitante, encajando 14 goles en sus últimas cinco salidas. El historial directo también apoya esta selección, ya que se ha cumplido en cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos.

Comparativa de cuotas: Liverpool vs Chelsea









Alineaciones probables: Liverpool vs Chelsea







