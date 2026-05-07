West Ham United recibe al Arsenal en el London Stadium este 10 de mayo del 2026 por una nueva jornada de la Premier League. Los pronósticos para el West Ham vs Arsenal apuntan a una victoria visitante, pero la necesidad de los locales podría complicar el panorama.

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Puntos clave para el partido West Ham vs Arsenal

El Arsenal posee la mejor defensa de la Premier League, concediendo un promedio de solo 0.61 goles por partido.

El tropiezo del Manchester City ha dejado al equipo de Mikel Arteta como el principal candidato al título, con una probabilidad implícita del 83%.

West Ham llega en zona de descenso, pero se mantiene invicto en sus últimos seis partidos de liga en condición de local.

Jarrod Bowen es la principal amenaza ofensiva del equipo local, con cuatro asistencias en sus últimos dos partidos en el London Stadium.

Análisis y estado de forma: West Ham vs Arsenal

El Arsenal llega a este encuentro en una posición inmejorable. Con una ventaja de cinco puntos en la cima de la tabla, una victoria los acercaría significativamente al título de la Premier League. El equipo ha recuperado su consistencia tras un mes de abril irregular, acumulando cuatro partidos sin perder (tres victorias). Su solidez defensiva, la mejor del campeonato, es su principal activo para afrontar las tres finales que le restan.

La situación del West Ham es completamente opuesta. Ubicados en la decimoctogésima posición, luchan desesperadamente por evitar el descenso. A pesar de su reciente derrota por 3-0 ante Brentford, su rendimiento en el London Stadium es un factor a considerar, donde no han perdido en sus últimos seis encuentros de liga. La necesidad de sumar puntos con urgencia los convierte en un rival peligroso.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Arsenal

La victoria del Arsenal se presenta como la opción más lógica para este encuentro. El equipo de Mikel Arteta no solo tiene la motivación de asegurar el título, sino que también cuenta con la mejor defensa de la liga. Han ganado sus últimos dos partidos como visitantes contra el West Ham, anotando 11 goles en el proceso. Considerando que West Ham ha perdido 8 de sus 17 partidos en casa esta temporada, el favoritismo del líder está justificado en el mercado 1X2.

Apuesta de valor: Arsenal gana y anota menos de 4 goles

Para encontrar un mayor valor, se puede combinar la victoria del Arsenal con un total de goles moderado. La cuota de 1.90 es atractiva, ya que refleja la dificultad del partido y la necesidad de West Ham. El Arsenal solo ha marcado cuatro o más goles en 2 de sus 17 partidos de liga fuera de casa esta temporada. En un partido donde la eficiencia para sumar los tres puntos es más importante que una goleada, y con el posible cansancio tras la Champions League, este mercado ofrece un balance interesante entre riesgo y beneficio.

Comparativa de cuotas West Ham vs Arsenal

Alineaciones probables West Ham vs Arsenal