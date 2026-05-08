Alianza Lima recibe la visita de Sporting Cristal en duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los blanquiazules defienden el liderato ante un equipo que vive un semestre para el olvido en el campeonato local. El equipo de casa tiene cuatro triunfos al hilo y los celestes perdieron dos de sus tres presentaciones más recientes.

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Puntos claves para el partido Alianza Lima vs Sporting Cristal









Se anotaron más de 2.5 goles en dos de los últimos tres partidos de los blanquiazules.

Alianza Lima no recibió goles en tres de sus anteriores cinco encuentros.

Los dirigidos por Pablo Guede tienen una sola derrota en el torneo.

Los blanquiazules solo recibieron seis goles.

Sporting Cristal no anotó goles en sus últimas dos derrotas.

Los celestes perdieron sus anteriores cuatro duelos fuera de casa en Liga 1.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Sporting Cristal









Alianza Lima se enfrenta a Sporting Cristal en duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura. Los blanquiazules buscarán una nueva victoria ante un cuadro celeste que necesita sumar para salir de la zona baja de la clasificación.

Los dirigidos por Pablo Guede quieren mantenerse en la cima. Los blanquiazules son líderes con 32 puntos, tres más que Los Chankas. Alianza Lima viene de vencer a Atlético Grau (0-1) y Moquegua (2-1) en sus compromisos más recientes.

Por su lado, Sporting Cristal cayó entre semana ante Palmeiras (0-2) por Copa Libertadores mientras que en la jornada pasada igualaron con Cusco (2-2). Los celestes se ubican en la decimotercera casilla con 15 puntos.

Ante las características de ambos equipos, y los antecedentes entre ambos, se espera un partido cerrado, aunque no hay duda que los blanquiazules llegan como favoritos por el fútbol que han mostrado en el semestre.

Nuestra apuesta segura: goles de Alianza Lima





Por los últimos resultados de Alianza Lima, y su poderío ofensivo, es probable que los blanquiazules anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus últimos cinco triunfos en el campeonato.

Asimismo, Sporting Cristal recibió más de 1.5 goles en sus anteriores dos compromisos.

Apuesta de valor: triunfo con valla invicta









Alianza Lima es el equipo con menos goles en contra del campeonato, por lo que podría ganar y mantener la valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus anteriores cinco triunfos frente a su afición en el Torneo Apertura.

De igual manera, los celestes no marcaron en sus últimas dos derrotas.

Alineaciones probables: Alianza Lima vs Sporting Cristal







