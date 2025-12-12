Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el Alavés vs Real Madrid, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga que se jugará este domingo 14 de diciembre en Mendizorroza.

Pronósticos: Alavés vs Real Madrid





Más de 2.5 goles - 1.87 vía Betano

Real Madrid anota el primer gol - 1.60 vía Betano

Más de 9.5 tiros de esquina - 1.62 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Alavés vs Real Madrid

Alavés recibe la visita del Real Madrid en un compromiso correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. Los locales quieren mantenerse lejos de la zona de descenso, mientras que el equipo blanco buscará recuperar su mejor versión para no perder más terreno en la lucha por el campeonato.

Los vitorianos se ubican en la decimoprimera posición con 18 puntos e intentarán afianzarse en la mitad de la tabla. Los dirigidos por el argentino Eduardo “Chacho” Coudet vienen de vencer a la Real Sociedad (1-0) el pasado fin de semana. Además, solo tienen dos derrotas en casa por LaLiga.

Por su parte, Real Madrid llega en medio de una crisis de resultados que tiene en la cuerda floja a Xabi Alonso. Los blancos cayeron en la fecha anterior frente al celta de Vigo (0-2) y en Champions no pudieron con el Manchester City (1-2). Se ubican en la segunda casilla con 36 unidades.

En este duelo, obviamente aparece el Real Madrid como el equipo favorito por las diferencias entre las plantillas. Además, se espera un equipo merengue volcado al ataque por la necesidad de sumar para no alejarse de la cima.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes del Real Madrid, y su poderío en ataque, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus últimos seis compromisos, así como en sus anteriores tres triunfos en LaLiga.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en dos de las tres presentaciones más recientes del Alavés y en dos de los pasados tres enfrentamientos entre estos clubes.

Apuesta 1: Alavés vs Real Madrid: Más de 2.5 goles - 1.87 vía Betano

Real Madrid abre el marcador

Se espera que Real Madrid salga con todo al ataque, por lo que podría anotar el primer gol del compromiso. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus tres presentaciones más recientes y en las últimas cuatro victorias en LaLiga.

De igual manera, el Real Madrid anotó el primer gol en los anteriores cinco duelos entre ambos.

Apuesta 2: Alavés vs Real Madrid: Real Madrid anota el primer gol - 1.60 vía Betano

Más de 9.5 córners

Por las características de la cancha, y el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Esto se dio en la última presentación en Mendizorroza del Alavés ante la Real Sociedad.

Además, ese pronóstico se cumplió en la anterior visita del Real Madrid en LaLiga frente al Athletic Club en San Mamés.

Apuesta 3: Alavés vs Real Madrid: Más de 9.5 tiros de esquina - 1.62 vía Betano

Cuotas Alavés vs Real Madrid





Resultado Cuotas Alavés 5.40 Empate 3.55 Real Madrid 1.72

Alavés vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 40 ocasiones. El balance es 33 victorias del Real Madrid, 2 empates y 5 triunfos del Alavés. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: