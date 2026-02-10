Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Alianza Lima vs 2 de Mayo, un duelo correspondiente a la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores que se jugará este miércoles 11 de febrero en el Matute.

Pronósticos: Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima anota más de 1.5 goles - 1.65 vía Betano

No anotan ambos equipos – 1.50 vía Betano

Más de 8.5 córners - 1.72 vía Betano

Análisis de apuestas Alianza Lima vs 2 de Mayo

Aliaza Lima saldrá en busca de la remontada cuando reciba la visita del 2 de Mayo en un duelo correspondiente a la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores. La serie se encuentra totalmente abierta tras la histórica victoria de los paraguayos en el primer enfrentamiento (1-0).

Los locales tienen la misión de mostrar su mejor versión y el poderío de su plantilla para seguir avanzando en el torneo. Los dirigidos por Pablo Guede vienen de vencer en casa a Comerciantes Unidos (2-1) y con ese mismo marcador superaron a Sport Huancayo en la primera jornada del Apertura.

Por su parte, 2 de Mayo viene de empatar el fin de semana sin goles con Cerro Porteño (0-0). Este equipo tiene una sola derrota en sus últimas cuatro presentaciones, pero afronta una dura misión en Lima.

Cabe mencionar que, en la pasada temporada, Alianza Lima clasificó a fase de grupos de la Libertadores tras superar todas estas instancias previas, por lo que el plantel cuenta con experiencia para este tipo de compromisos.

Además, los blanquiazules tienen dos triunfos al hilo en casa tomando en consideración el amistoso de pretemporada con Inter Miami de Lionel Messi.

Goles blanquiazules

Por la necesidad de remontar, y el fútbol que muestran en casa, no extrañaría que los blanquiazules anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las últimas cinco presentaciones de los dirigidos por Guede.

Asimismo, Alianza Lima anotó más de 1.5 goles en los anteriores ocho compromisos frente a su afición.

Apuesta 1: Alianza Lima vs 2 de Mayo: Alianza Lima anota más de 1.5 goles - 1.65 vía Betano

Duelo con valla invicta

Por la fortaleza defensiva de Alianza Lima, y los bajos registros goleadores de los paraguayos, es probable que el partido termine con valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en dos de los cuatro duelos más recientes en casa de los blanquiazules.

Asimismo, esto también se dio en las anteriores dos presentaciones del 2 de Mayo.

Apuesta 2: Alianza Lima vs 2 de Mayo: No anotan ambos equipos - 1.50 vía Betano

Más de 8.5 córners

Se cobraron más de 8.5 tiros de esquina en los últimos cuatro compromisos de Alianza Lima en casa, por lo que esa historia podría repetirse. Esa cifra también se superó en la presentación del conjunto paraguayo el pasado fin de semana en su torneo local.

Apuesta 3: Alianza Lima vs 2 de Mayo: Más de 8.5 córners - 1.72 vía Betano

Cuotas Alianza Lima vs 2 de mayo

Resultado Cuotas Alianza Lima 1.38 Empate 4.15 2 de Mayo 9.00

Alianza Lima vs 2 de mayo: Historial de enfrentamientos

Estos equipos solo se enfrentaron en el duelo de ida que terminó con triunfo por la mínima diferencia del cuadro paraguayo.