Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Argentina vs Venezuela, correspondiente a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Pronósticos: Argentina vs Venezuela





Análisis de apuestas Argentina vs Venezuela

Argentina se medirá a Venezuela en un duelo de la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Los campeones del mundo ya aseguraron el primer lugar, mientras que La Vinotinto se encuentra en la pelea por el repechaje.

Este será un compromiso especial porque será el último de Lionel Messi con la camiseta albiceleste frente a su afición por la Eliminatoria. Por ese motivo, se espera que el “10” muestre todo su potencial ante los dirigidos por Fernando “Bocha” Batista.

Argentina tiene seis partidos sin perder. En la pasada doble fecha vencieron a Chile (0-1) e igualaron con Colombia (1-1) y se ubican en la primera posición con 35 puntos, diez por encima de Ecuador y con solo tres derrotas.

Por su parte, Venezuela se encuentra en la séptima posición con 18 puntos, solo uno por encima de Bolivia en la lucha por quedarse con el cupo al repechaje. La Vinotinto superó a Bolivia (2-0) y cayó con Uruguay en Montevideo (2-0) en la pasada doble fecha.

Cabe mencionar que los dirigidos por Lionel Scaloni golearon a Venezuela en dos de los anteriores tres enfrentamientos, pero el último partido terminó empatado (1-1). En esta ocasión, se espera un duelo dominado con la albiceleste al ser la despedida de Messi.

Triunfo sin recibir goles

Por los antecedentes más recientes, es probable que los albicelestes se queden con el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus últimas cinco victorias entre amistosos y oficiales.

Además, esto se dio en dos de las anteriores tres visitas de La Vinotinto por premundial a Buenos Aires. Otro aspecto a mencionar es que los dirigidos por Batista no anotaron en su derrota más reciente.

Goles en ambos tiempos

Ante el estilo ofensivo de Argentina, y al tratarse de la despedida de Messi frente a su afición, no extrañaría que la albiceleste salga con todo al ataque, por lo que podrían anotar en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus tres triunfos más recientes por la Eliminatoria Sudamericana en Buenos Aires.

De igual forma, La Vinotinto recibió goles en ambos tiempos de sus anteriores tres derrotas como visitante en el premundial.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de Argentina, y sus antecedentes más recientes, es probable que este equipo anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus últimas cuatro victorias en casa.

Además, esto se dio en el anterior compromiso de Argentina frente a La Vinotinto en Buenos Aires.

Cuotas: Argentina vs Venezuela

Argentina vs Venezuela: Enfrentamientos directos

