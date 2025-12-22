Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Arsenal vs Crystal Palace, correspondiente a los cuartos de final de la Carabao Cup que se jugará este martes 23 de diciembre en el Emirates Stadium.

Pronósticos: Arsenal vs Crystal Palace





Más de 2.5 goles - 1.95 vía Betano

Menos de 9.5 córners - 1.87 vía Betano

Más de 7.5 tiros al arco - 2.00 vía Betano

Análisis de apuestas Arsenal vs Crystal Palace

Arsenal se medirá al Crystal Palace en un atractivo compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Carabao Cup. Los Gunners quieren aprovechar la localía y su buen momento para avanzar a semifinales, pero sus rivales ya han dado varias sorpresas en la temporada.

Se trata de un duelo entre dos de los mejores clubes de la campaña, aunque Crystal Palace llega en mal momento, mientras que Arsenal tiene tres triunfos al hilo entre Premier League y Champions. Cabe mencionar que estos conjuntos se vieron las caras el pasado mes de octubre en un enfrentamiento que culminó con victoria de los dirigidos por Mikel Arteta (1-0).

Arsenal viene de superar al Everton (0-1) el pasado fin de semana, mientras que en los octavos de la Carabao Cup o EFL Cup los Gunners derrotaron al Brighton (2-0). Este equipo tiene una sola caída en sus últimas 15 presentaciones.

Por su lado, Crystal Palace tiene dos derrotas y un empate en sus tres encuentros más recientes. Las Águilas, el pasado fin de semana, cayeron por goleada frente al Leeds United (4-1). En la ronda anterior dejaron en el camino al Liverpool (0-3).

Ante las características de ambos equipos, y sus actuaciones en la temporada, se espera un partido muy parejo, aunque Arsenal es claro favorito. También todo apunta a un choque con varios goles.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de ambos equipos, y sus últimos partidos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Arteta.

También se superó esa cantidad de goles en los últimos cinco compromisos del Crystal Palace, así como en cuatro de los anteriores cinco duelos entre ambos.

Apuesta 1: Arsenal vs Crystal Palace: Más de 2.5 goles - 1.95 vía Betano

Menos de 9.5 córners

Ante las actuaciones más recientes del Arsenal, es probable que se cobren menos de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los últimos seis partidos de los Gunners. Esto también se dio en el duelo del Crystal Palace hace dos semanas ante Manchester City.

Asimismo, se cobraron menos de 9.5 córners en los anteriores dos encuentros entre ambos,

Apuesta 2: Arsenal vs Crystal Palace: Menos de 9.5 córners - 1.87 vía Betano

Más de 7.5 tiros al arco

Al tratarse de un partido decisivo se espera un partido con más de 7.5 tiros al arco. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cinco presentaciones más recientes del Arsenal, así como en los últimos tres compromisos de las Águilas.

Esto también se dio en dos de los anteriores tres enfrentamientos entre Arsenal y Crystal Palace.

Apuesta 3: Arsenal vs Crystal Palace: Más de 7.5 tiros al arco - 2.00 vía Betano

Cuotas Arsenal vs Crystal Palace





Resultado Cuotas Arsenal 1.53 Empate 4.20 Crystal Palace 6.40

Arsenal vs Crystal Palace: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 59 oportunidades. El balance es de 36 victorias del Arsenal, 17 empates y 6 triunfos del Crystal Palace. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: