Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Arsenal vs Manchester United, un duelo de la jornada 23 de la Premier League que se jugará este domingo 25 de enero en el Emirates Stadium.

Pronósticos: Arsenal vs Manchester United





No marcan ambos equipos - 1.98 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles - 2.13 vía Te Apuesto

Resultado Primer Tiempo - Empate – 1.80 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Arsenal vs Manchester United

Arsenal recibe la visita del Manchester United en un nuevo clásico del fútbol inglés. Los locales quieren mantener su ventaja en la cima de la Premier League, mientras que los Diablos Rojos aspiran escalar a la zona de clasificación a Champions.

Los dirigidos por Mikel Arteta se ubican en la primera posición con 50 puntos, siete más que el Manchester City. Los Gunners solo tienen dos caídas en Premier y suman 12 presentaciones sin perder entre todas las competencias.

En la jornada anterior, Arsenal igualó sin goles en su visita al Nottingham Forest. Con ese mismo resultado terminó su último partido en casa por Premier League ante Liverpool. Además, entre semana superaron al Inter (1-3) en Champions.

Por su parte, Manchester United derrotó el pasado fin de semana en el derbi al Manchester City (2-0) en lo que fue el primer compromiso bajo la dirección técnica de Michael Carrick. Los visitantes se ubican en la quinta posición con 35 unidades.

Cabe mencionar que, en la primera vuelta, el enfrentamiento entre ambos terminó con triunfo del Arsenal por la mínima diferencia. En esta oportunidad, los Gunners vuelven a aparecer como favoritos, pero se espera un choque parejo.

Duelo con valla invicta

Por las características del partido, se esperan unos 90 minutos muy parejos y cerrados. Por ese motivo, no extrañaría que el enfrentamiento culmine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las anteriores dos presentaciones del Arsenal en Premier League.

Asimismo, ambos equipos no anotaron en el duelo más reciente del Manchester United, así como dos de las pasadas tres ediciones del clásico en Premier League.

Apuesta 1: Arsenal vs Manchester United: No marcan ambos equipos - 1.98 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro compromisos entre Arsenal y Manchester United por la Premier League.

De igual forma, esto se dio en las anteriores dos presentaciones de los dirigidos por Arteta en el campeonato y en cuatro de los pasados seis compromisos de los visitantes.

Apuesta 2: Arsenal vs Manchester United: Menos de 2.5 goles - 2.13 vía Te Apuesto

Empate en el primer tiempo

Terminó empatada la primera parte en los últimos dos duelos del Arsenal en Premier League, por lo que esta historia podría repetirse. Además, ese pronóstico se dio en cuatro de las anteriores cinco presentaciones del Manchester United.

Igualmente, ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 3: Arsenal vs Manchester United: Resultado Primer Tiempo - Empate - 1.80 vía Te Apuesto

Cuotas Arsenal vs Manchester United





Resultado Cuotas Arsenal 1.59 Empate 3.94 Manchester United 6.05

Arsenal vs Manchester United: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentarono en 247 oportunidades. El balance es de 92 victorias del Arsenal, 55 empates y 99 triunfos del Manchester United. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: