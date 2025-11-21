Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Arsenal vs Tottenham, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, que se jugará este domingo 23 de noviembre en el Emirates Stadium.

Pronósticos: Arsenal vs Tottenham





Menos de 2.5 goles - 1.98 vía Betano

- 1.98 vía Betano Arsenal gana sin recibir goles - 2.18 vía Betano

- 2.18 vía Betano Más de 22.5 remates - 1.82 vía Betano

Análisis de apuestas Arsenal vs Tottenham

Arsenal y Tottenham se verán las caras en una nueva edición del derbi londinense. Será un enfrentamiento entre dos de los mejores equipos del campeonato. Los Gunners quieren mantenerse con pie firme en la cima, mientras que los visitantes buscarán meterse entre los cuatro primeros de la Premier League.

Los dirigidos por Mikel Arteta son líderes de la Premier League con 26 puntos, cuatro más que el Manchester City. Además, se debe señalar que los Gunners solo tienen una derrota en el campeonato.

Arsenal viene de igualar con Sunderland (2-2) en la fecha pasada y derrotó al Crystal Palace (1-0) en el último compromiso de Premier frente a su afición. Cabe mencionar que este equipo tiene 14 duelos sin perder entre todas las competiciones.

Por su parte, Tottenham empató en la jornada pasada como local con Manchester United (2-2) y en el anterior compromiso como visitantes los Spurs cayeron con Chelsea (0-1). Los dirigidos por Frank Thomas se ubican en la quinta casilla con 18 unidades.

Ante el fútbol que ha mostrado Arsenal en la temporada, no hay duda que aparece como el equipo favorito, pero se espera un duelo muy parejo como todo derbi.

Pocos goles

Por los últimos resultados de ambos equipos, y las características del partido, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres presentaciones del Arsenal en la Premier League.

Asimismo, en dos de los últimos cuatro compromisos del Tottenham, se marcaron menos de 2.5 goles.

Apuesta 1: Arsenal vs Tottenham: Menos de 2.5 goles - 1.98 vía Betano

Triunfo sin valla invicta

Por la fortaleza defensiva del Arsenal, no extrañaría que los dirigidos por Mikel Arteta ganen sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en ocho de los últimos nueve duelos entre todas las competiciones.

Además, esto se dio en uno de los dos encuentros entre ambos de la temporada anterior.

Apuesta 2: Arsenal vs Tottenham: Arsenal gana sin recibir goles - 2.18 vía Betano

Total de remates

Por la capacidad ofensiva de ambos equipos, es probable que se realicen más de 22.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro presentaciones del Arsenal, así como en los dos duelos entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 3: Arsenal vs Tottenham: Más de 22.5 remates - 1.82 vía Betano

Cuotas Arsenal vs Tottenham





Resultado Cuotas Arsenal 1.44 Empate 4.50 Tottenham 7.50

Arsenal vs Tottenham: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 199 oportunidades. El balance es de 84 victorias del Arsenal, 52 empates y 63 triunfos del Tottenham. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: