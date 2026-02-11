Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Atlético de Madrid vs Barcelona, un duelo correspondiente a ida de la semifinal de Copa del Rey que se jugará este jueves 12 de febrero en el Wanda Metropolitano.

Pronósticos: Atlético de Madrid vs Barcelona

Más de 25.5 remates - 1.50 vía Betano

Más de 2.5 goles – 1.44 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.70 vía Betano

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Barcelona

Atlético de Madrid se enfrentará al Barcelona en un partidazo correspondiente a la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Los blaugranas llegan como favoritos, pero se espera un compromiso intenso y parejo.

Los colchoneros golearon al Betis (0-5) en los cuartos de final, pero cayeron el fin de semana ante ese mismo rival por LaLiga (0-1), algo que demuestra la irregularidad del conjunto dirigido por Diego Simeone.

Por su parte, Barcelona tiene siete triunfos consecutivos entre todas las competencias. Los dirigidos por Hansi Flick, liderados por Lamine Yamal, vienen de superar a Albacete (1-2) en la ronda anterior y al Mallorca (3-0) en LaLiga.

Es importante señalar que estos equipos se enfrentaron el año pasado en la semifinal de Copa y la serie terminó a favor de los catalanes (5-4). A diferencia de la temporada pasada, la serie ahora comienza en la capital española.

Otro punto a tomar en consideración es que Barcelona se quedó con el triunfo en el primer compromiso entre ambos de la campaña (3-1). En esta ocasión, todo apunta a otro duelo lleno de goles.

Más de 25.5 remates

Por las características del partido, y de ambos equipos, no extrañaría que se realicen más de 25.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en dos de los cuatro enfrentamientos más recientes entre estos clubes, donde se incluye el duelo de la primera vuelta, así como la ida de la semifinal de la temporada pasada.

También, se superó esa cantidad de remates totales en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los blaugranas.

Duelo con varios goles

Al tratarse del partido de ida, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Al momento de elegir ese pronóstico se debe tomar en consideración el poderío ofensivo de ambos equipos y sus anteriores enfrentamientos.

Se anotaron más de 2.5 goles en tres de los últimos cinco compromisos de los colchoneros y en los anteriores siete partidos del Barcelona. Asimismo, en cinco de los pasados seis enfrentamientos entre ambos se superó esa cifra.

Cabe mencionar que este pronóstico tiene una cuota baja, pero aquellos que quieren aumentar el riesgo y la ganancia lo pueden usar en una combinada.

Más de 9.5 córners.

Se cobraron más de 9.5 córners en cuatro de los últimos cinco partidos entre ambos, por lo que se trata de una cuota atractiva, que incluso se puede agregar en una combinada. Cabe mencionar que ese pronóstico también se cumplió en cuatro de las anteriores cinco presentaciones del Atlético de Madrid.

De igual manera, en cinco de los seis compromisos más recientes del Barcelona se superó esta cantidad de tiros de esquina.

Cuotas Atlético de Madrid vs Barcelona

Resultado Cuotas Atlético de Madrid 3.10 Empate 3.90 Barcelona 2.12

Atlético de Madrid vs Barcelona: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 226 oportunidades. El balance es de 103 victorias del Barcelona, 53 empates y 70 triunfos del Atlético de Madrid. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: