Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Atlético de Madrid vs Real Madrid, correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España que se jugará este jueves 8 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

Pronósticos: Atlético de Madrid vs Real Madrid

Más de 2.5 goles - 1.70 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.80 vía Betano

Más de 8.5 remates al arco - 1.72 vía Betano

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en una gran semifinal de la Supercopa de España. Los colchoneros llegan con cinco duelos consecutivos sin perder, mientras que el cuadro blanco tiene cuatro victorias al hilo.

Los dirigidos por Diego Simeone tienen cuatro triunfos y un empate en sus cinco presentaciones más recientes. Los rojiblancos igualaron el pasado fin de semana con la Real Sociedad (1-1) e intentarán mostrar su mejor versión para dar el golpe en la semifinal.

Por su lado, Real Madrid viene de superar al Sevilla (2-0) y Betis (5-1) en sus anteriores dos compromisos en LaLiga. Además, en la temporada pasada, los blancos eliminaron a sus vecinos en la Champions League.

Cabe mencionar que ambos equipos tienen solo dos derrotas en sus últimas diez presentaciones. Además, en el duelo entre ambos de la actual campaña, Atlético de Madrid se quedó con el triunfo en el Metropolitano (5-2).

Ante el momento que atraviesan los dos equipos, se espera un partido intenso, parejo y con muchas ocasiones de cara al arco.

Más de 2.5 goles

Ante las características de los derbis de Madrid, y el poderío de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las cinco presentaciones más recientes de los rojiblancos.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los anteriores cinco partidos de los blancos y en dos de los pasados tres enfrentamientos.

Apuesta 1: Atlético de Madrid vs Real Madrid: Más de 2.5 goles - 1.70 vía Betano

Acción desde el córner

Por el estilo de juego que tienen los dos equipos, y sus antecedentes más recientes, no extrañaría que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos de los dirigidos por Simeone.

De igual manera, en los anteriores cuatro duelos del Real Madrid se superó esa cantidad de córners. Mientras que, en el enfrentamiento entre ambos en LaLiga, se cobraron nueve tiros de esquina.

Apuesta 2: Atlético de Madrid vs Real Madrid: Más de 9.5 córners - 1.80 vía Betano

Más de 8.5 tiros al arco

Por las características del partido, no extrañaría que se realizan más de 8.5 tiros al arco. Ese pronóstico se cumplió en el derbi madrileño de LaLiga. También eso se dio en la presentación del Atlético el pasado fin de semana.

Igualmente, se superó esa cifra de remates a puerta en los anteriores dos compromisos del Real Madrid en la temporada.

Apuesta 3: Atlético de Madrid vs Real Madrid: Más de 8.5 remates al arco - 1.72 vía Betano

Cuotas Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

