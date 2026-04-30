Los pronósticos del Everton vs Manchester City se inclinan hacia el visitante, pero el análisis de las cuotas revela oportunidades interesantes para el inversor. El encuentro, correspondiente a la jornada 35 de la Premier League, se disputará el 4 de mayo de 2026 en el Hill Dickinson Stadium.

Pronósticos del Everton vs Manchester City

Victoria de Manchester City – 1.50 vía Betanode

Manchester City gana y anota menos de 3.5 goles – 1.93 vía Betano

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Puntos clave para el partido Everton vs Manchester City

Manchester City llega con una racha de 11 partidos de liga sin derrotas (8 victorias, 3 empates), habiendo concedido solo ocho goles en ese período.

Everton está teniendo su mejor temporada de Premier League desde 2020-2021, pero su rendimiento en casa es moderado, con un promedio de solo 1.29 puntos por partido.

La apuesta por menos de 2.5 goles ha resultado ganadora en los últimos cuatro enfrentamientos directos entre ambos equipos.

La defensa de Manchester City es un factor a considerar, ya que los 29 goles que ha concedido en la liga representan su cifra más baja desde la temporada 2021-2022.

Análisis y estado de forma: Everton vs Manchester City

Everton se presenta a este duelo en un momento de necesidad. Aunque se ubican en la parte media de la tabla, una racha de tres partidos sin victorias en la Premier League ha complicado sus aspiraciones europeas. El equipo de David Moyes es conocido por su estructura defensiva y su capacidad para complicar a los rivales de élite, pero la falta de resultados recientes genera dudas sobre su consistencia.

Por otro lado, Manchester City atraviesa un momento de forma óptimo. Inmerso en la lucha por el título, el equipo de Pep Guardiola no puede permitirse ceder puntos. Su racha invicta en la liga y una defensa sólida son sus principales credenciales. La presión está sobre ellos para mantener el ritmo de Arsenal, lo que sugiere que buscarán controlar el partido desde el inicio.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Manchester City

El historial respalda de manera contundente al equipo visitante. Manchester City no ha perdido en los últimos 18 enfrentamientos directos y ha ganado cinco de los últimos seis. Además, ha ganado en sus últimas nueve visitas al campo de Everton, anotando más de 1.5 goles en ocho de esas ocasiones. La diferencia en el estado de forma actual y la necesidad de puntos en la carrera por el título justifican el favoritismo de Manchester City en el mercado 1X2.

Apuesta 1: Everton vs Manchester City: Victoria de Manchester City – 1.50 vía Betano

Apuesta de valor: Manchester City gana y anota menos de 4 goles

A pesar del claro favoritismo de Manchester City, los partidos en casa de Everton suelen ser de marcadores ajustados. El planteamiento táctico de David Moyes se enfoca en la disciplina defensiva, especialmente contra los equipos más fuertes de la división. De hecho, solo tres equipos han logrado marcar tres o más goles en el Hill Dickinson Stadium esta temporada. Históricamente, Manchester City solo ha marcado cuatro o más goles una vez en los últimos 45 duelos contra Everton desde 2004. Esta combinación de una victoria visitante con un marcador controlado ofrece una cuota con mayor valor.

Apuesta 2: Everton vs Manchester City: Manchester City gana y anota menos de 3.5 goles – 1.93 vía Betano

Comparativa de cuotas Everton vs Manchester City

Resultado Cuotas Everton 6.20 Empate 4.60 Manchester City 1.50

Alineaciones probables Everton vs Manchester City