Juan Pablo II se medirá a Universitario de Deportes en partido correspondiente a jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este domingo 3 de mayo en el estadio Juan Pablo II. Los locales llegan con dos empates consecutivos en el semestre, mientras que la U viene de superar a Nacional en la Copa Libertadores.

Pronósticos: Juan Pablo II vs Universitario









Universitario anota más de 1.5 goles – 1.90 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan – 1.88 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido Juan Pablo II vs Universitario





Anotaron ambos equipos en tres de los últimos cuatro compromisos de Juan Pablo II.

Se anotaron más de 2.5 goles en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los locales.

Juan Pablo II perdió dos de sus seis encuentros como local en el Apertura.

Universitario cayó en dos de las anteriores tres presentaciones en Liga 1.

La U no ha ganado fuera de casa en el semestre.

En los cuatro duelos más recientes de los cremas se marcaron más de 2.5 goles.

Análisis y estado de forma: Juan Pablo II vs Universitario





Juan Pablo II y Universitario se verán las caras en duelo de la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas quieren mostrar su mejor versión para intentar acercarse a los líderes, mientras que el cuadro local busca consolidarse en la zona media de la clasificación.

El equipo de casa dirigido por Marcelo Zuleta viene de igualar con Sport Boys (1-1) como visitante y el anterior duelo en casa culminó en empate (2-2). Juan Pablo II se ubica en la décima casilla con 15 unidades.

Por su parte, Universitario perdió la jornada pasada en casa con Alianza Atlético (1-2), pero se recuperó en Copa Libertadores al vencer a Nacional (4-2). En su último partido como visitantes los cremas cayeron con Melgar (1-2). Se encuentran en la cuarta posición con 21 puntos, a ocho de la cima.

A pesar de su irregularidad, Universitario aparece como el equipo favorito por las diferencias entre las plantillas. Asimismo, se espera un partido con varios goles de los visitantes.

Nuestra apuesta segura: Goles de la U









Por la necesidad de Universitario y su poderío en ataque es probable que los dirigidos por Javier Rabanal anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus últimos tres duelos, así como en el enfrentamiento ante Juan Pablo II en el semestre pasada.

De igual manera, Juan Pablo II recibió más de 1.5 goles en sus tres derrotas más recientes.

Apuesta 1: Juan Pablo II vs Universitario: Universitario anota más de 1.5 goles – 1.90 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Ambos equipos marcan









Ante los últimos resultados no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se dio en tres de los cuatro partidos más recientes de Juan Pablo II, así como en las anteriores cuatro presentaciones de los tricampeones.

Apuesta 2: Juan Pablo II vs Universitario: Ambos equipos marcan – 1.88 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Juan Pablo II vs Universitario





Resultado Cuotas Juan Pablo II 4.57 Empate 3.42 Universitario 1.86

Alineaciones probables Juan Pablo II vs Universitario



