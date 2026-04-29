El partido, correspondiente a las semifinales de la Europa League, se disputará el jueves 30 de abril en el City Ground. Ambos equipos desvían su atención de la liga para centrarse en la competición europea, lo que equilibra las fuerzas de cara a este primer encuentro.

Pronósticos del Nottingham Forest vs Aston Villa









Empate – 3.30 vía Stake

Ambos equipos anotan: Sí – 1.77 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido del Nottingham Forest vs Aston Villa









En cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos se marcaron tres o más goles.

Ambas escuadras anotaron en los últimos cinco duelos entre Nottingham Forest y Aston Villa.

Aston Villa llega con una racha de nueve victorias consecutivas en competiciones europeas, un récord para un equipo inglés en la Europa League/Copa de la UEFA.

Nottingham Forest es el único equipo de la Premier League con dos jugadores que superan los 15 goles en todas las competiciones esta temporada: Morgan Gibbs-White (16) e Igor Jesus (15).

Análisis y estado de forma: Nottingham Forest vs Aston Villa









Nottingham Forest llega a esta semifinal con una notable racha de ocho partidos invicto en todas las competiciones. Su reciente goleada por 5-0 sobre el Sunderland prácticamente aseguró su permanencia en la Premier League, permitiéndoles enfocar toda su energía en la Europa League. El equipo mostró una gran eficacia ofensiva, evidenciada al marcar cinco goles con un registro de Goles Esperados (xG) de solo 1.1 en ese último partido.

Por su parte, Aston Villa, bajo la dirección del especialista en este torneo, Unai Emery, busca su quinto título de Europa League. Aunque su prioridad doméstica es asegurar un puesto en la Champions League, su racha de nueve victorias europeas consecutivas demuestra su capacidad en este escenario. Sin embargo, una reciente derrota por 1-0 ante el Fulham generó dudas sobre su consistencia, a pesar de que su rendimiento estadístico fue competitivo.

Nuestra apuesta segura: empate









El empate se presenta como una opción con fundamento estadístico. Ambos equipos se enfrentaron hace apenas dos semanas en un partido de liga que finalizó 1-1, con métricas de Goles Esperados (xG) muy similares (1.15 para Forest y 1.02 para Villa). Dado que ambos clubes ahora priorizan el torneo europeo y la eliminatoria se define en el partido de vuelta, un resultado igualado en la ida es un escenario altamente probable. Cuatro de los últimos diez partidos de Nottingham Forest han terminado en empate, lo que refuerza esta tendencia.

Apuesta 1: Nottingham Forest vs Aston Villa: Empate – 3.30 vía Stake

Apuesta de valor: ambos equipos anotan









La opción de que ambos equipos marquen ofrece un valor considerable. Este resultado se cumplió en los últimos cinco enfrentamientos directos. Nottingham Forest marcó en cada uno de sus últimos siete partidos y llega con una gran inercia ofensiva. Aston Villa, por su lado, también ha visto goles en ambas porterías en cuatro de sus últimos seis encuentros. Se espera un partido abierto, donde ambos buscarán una ventaja, aunque sea mínima, para la vuelta.

Apuesta 2: Nottingham Forest vs Aston Villa: Ambos equipos anotan: Sí – 1.77 vía Stake

Comparativa de cuotas: Nottingham Forest vs Aston Villa









Resultado Cuotas Nottingham Forest 2.55 Empate 3.30 Aston Villa 2.90

Alineaciones probables: Nottingham Forest vs Aston Villa







