Alianza Lima se medirá a Moquegua en el partido correspondiente a jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 que se disputará este sábado 2 de mayo en el Matute. Los blanquiazules llegan con tres triunfos consecutivos, mientras que el equipo del sur solo sumó en dos duelos fuera de casa en el semestre.

Pronósticos: Alianza Lima vs Moquegua









Más de 2.5 goles – 1.62 vía Te Apuesto

Alianza Lima marca en ambas partes – 1.84 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido de Alianza Lima vs Moquegua









Alianza Lima no recibió goles en sus últimas cuatro victorias.

Se marcaron más de 2.5 goles en dos de los tres encuentros más recientes de los blanquiazules en casa.

Los dirigidos por Pablo Guede ganaron todos sus partidos en el Matute por Liga 1.

Se anotaron más de 2.5 goles en los anteriores siete duelos del Moquegua.

Moquegua perdió dos de sus pasados tres compromisos en condición de visitante.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Moquegua









Alianza Lima recibe la visita del Moquegua en un partido de la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los blanquiazules defienden su liderato en la tabla ante un rival que sueña con dar una gran sorpresa.

Los dirigidos por Pablo Guede vienen de vencer al Atlético Grau (0-1). Mientras que en el anterior compromiso en casa golearon de forma contundente al Cusco (8-0). Se encuentran en la cima de la tabla con 29 puntos, los mismos que tiene Los Chankas, pero con mejor diferencia de goles.

Por su lado, Moquegua derrotó en su último encuentro al FC Cajamarca (2-1), pero cayó ante Cienciano (2-1) en su visita más reciente. La Fuerza del Sur se ubica en la novena posición con 16 puntos, los mismo que suma UTC.

Ante las características de ambos equipos, y las actuaciones más recientes, no hay duda que Alianza Lima es el claro favorito en las apuestas. También se espera un compromiso con varios goles de los blanquiazules.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles





Se marcaron más de 2.5 goles en tres de los cinco compromisos disputados en Matute por Alianza Lima en el Torneo Apertura. Por ese motivo, no extrañaría que esa cifra se supere en este duelo frente a Moquegua.

Además, se marcaron más de 2.5 goles en los últimos siete compromisos del equipo dirigido por Jorge Serna.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Moquegua: Más de 2.5 goles – 1.62 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: gol en ambas mitades





Alianza Lima anotó en ambos tiempos en tres de sus cinco victorias en el torneo como local, por lo que esta historia podría repetirse. De igual manera, Moquegua en sus dos de sus últimas tres derrotas recibió goles en las dos mitades.

Apuesta 2: Alianza Lima vs Moquegua: Alianza Lima marca en ambas partes – 1.84 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Alianza Lima vs Moquegua









Resultado Cuotas Alianza Lima 1.21 Empate 6.49 Moquegua 14.41

Alineaciones probables: Alianza Lima vs Moquegua







