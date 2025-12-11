Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Atlético de Madrid vs Valencia, correspondiente al duelo de la jornada 17 de LaLiga que se jugará este sábado 13 de diciembre en el Metropolitano.

Pronósticos: Atlético de Madrid vs Valencia





Atlético marca más de 2.5 goles - 2.30 vía Betano

Gol de Alexander Sorloth en cualquier momento - 1.60 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.70 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Valencia

Atlético de Madrid y Valencia se enfrentan en un interesante compromiso de la jornada 17 de LaLiga. Los rojiblancos quieren recuperarse de sus últimas derrotas en el campeonato para mantenerse en la zona de Champions League, mientras que los visitantes necesitan alejarse de la zona de descenso.

Los dirigidos por Diego Simeone llegan con dos derrotas al hilo en LaLiga frente al Barcelona (3-1) y Athletic Club (1-0), pero en su último duelo en casa superaron al Real Oviedo (2-0). Los colchoneros se encuentran en la cuarta posición con 31 puntos, cuatro por debajo del Villarreal (5°).

Por su parte, Valencia tiene cinco partidos sin perder entre LaLiga y Copa del Rey. Cabe mencionar que los dirigidos por Carlos Corberán empataron tres de cuatro presentaciones más recientes en el campeonato por el mismo marcador (1-1). El equipo Ché se ubica en la decimosexta casilla con 15 unidades.

No hay duda que Atlético de Madrid es favorito ante las diferencias entre las plantillas y el fútbol que han mostrado los colchoneros en el Metropolitano (No tienen derrotas). Asimismo, se espera un encuentro con varios goles.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de los colchoneros, y sus antecedentes más recientes, es probable que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus anteriores cinco compromisos en el Metropolitano.

Además, esto se dio en su duelo en Champions League entre semana, así como en los últimos dos duelos ante Valencia.

Apuesta 1: Atlético de Madrid vs Valencia: Atlético marca más de 2.5 goles - 2.30 vía Betano

Olfato goleador

Alexander Sorloth es una de las referencias ofensivas del Atlético, por lo que podría anotar en cualquier momento. El delantero noruego marcó un doblete en el último triunfo de los colchoneros en casa ante Real Oviedo (2-0).

También Sorloth viene de anotar en la victoria del Atlético de Madrid en Champions League frente al PSV (2-3). Tiene cuatro goles en LaLiga y 5 en la temporada,

Apuesta 2: Atlético de Madrid vs Valencia: Gol de Alexander Sorloth en cualquier momento - 1.60 vía Betano

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tiene Atlético de Madrid, y la necesidad del Valencia, no extrañaría que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos partidos de los colchoneros, así como en dos de sus tres más recientes en el Metropolitano por LaLiga.

Apuesta 3: Atlético de Madrid vs Valencia: Más de 9.5 córners - 1.70 vía Betano

Cuotas Atlético de Madrid vs Valencia





Resultado Cuotas Atlético de Madrid 1.30 Empate 5.20 Valencia 11.25

Atlético de Madrid vs Valencia: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 184 ocasiones. El balance es 74 victorias del Atlético de Madrid, 48 empates y 62 triunfos del Valencia. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: