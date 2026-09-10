Sport Boys recibe la visita del líder Deportivo Garcilaso en compromiso correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales vienen de perder el pasado fin de semana, mientras que El Garci llega con tres triunfos al hilo.

Los rosados se ubican en la sexta posición con 14 unidades, mientras que Deportivo Garcilaso se ubica en la cima con 19 puntos, solo dos por encima de Universitario. Cabe mencionar que Sport Boys está invicto en casa, por lo que aparece como el claro favorito.

A continuación, se detallan las apuestas recomendadas para este encuentro del fútbol peruano basadas en datos objetivos.

Pronósticos del Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Ambos equipos anotan – 1.90 vía Betano

vía Betano Más de 2.5 goles – 2.02 vía Betano

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Puntos claves para el partido de Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Se anotaron más de 2.5 goles y anotaron ambos equipos en tres de los cuatro duelos más recientes de los rosados.

Sport Boys llega con dos victorias consecutivas frente a su afición.

Los dirigidos por Carlos Desio tienen diez partidos sin perder en casa.

Se marcaron más de3.5 goles en dos de los anteriores tres duelos del Deportivo Garcilaso.

El equipo dirigido por Lisandro Greppo ganó seis de sus últimos siete compromisos.

Análisis y estado de forma: Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Sport Boys y Deportivo Garcilaso se verán las caras en un atractivo compromiso correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los rosados buscarán tumbar al líder para mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

Los locales vienen de caer frente a Sport Huancayo (2-1). Además, en el anterior compromiso en casa superaron al Sporting Cristal (1-0). Es importante tomar en consideración que los dirigidos por Carlos Desio están invictos en semestre frente a su afición. Se ubican en la sexta casilla con 14 unidades.

Por su lado, Deportivo Garcilaso derrotó a Alianza Lima (0-1) en su última visita por Liga 1, mientras que el pasado fin de semana golearon al Atlético Grau (4-2). El Garci se ubica en la cima de la clasificación con 19 puntos.

Cabe mencionar que el Deportivo Garcilaso derrotó a Sport Boys en los últimos cuatro duelos entre ambos, donde se incluye el partido del torneo pasado (3-2). En esta oportunidad, se espera un enfrentamiento parejo. Por ser local, Sport Boys aparece como favorito.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos anotan

Por las características del partido y los últimos resultados de los dos equipos es probable que el enfrentamiento culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los anteriores seis compromisos de los rosados.

Además, anotaron ambos equipos en dos de los anteriores tres compromisos del Deportivo Garcilaso, así como en el enfrentamiento entre estos clubes en el semestre pasado.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles

En tres de los cuatro partidos más recientes del Sport Boys se marcaron más de 2.5 goles, por lo que esta historia podría repetirse. Además, esto también se dio en dos de los anteriores tres compromisos del Garci.

De igual manera, se marcaron más de 2.5 goles en dos de los últimos tres encuentros entre ambos.

Comparativa de cuotas: Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Alineaciones probables: Sport Boys vs Deportivo Garcilaso