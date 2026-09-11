Presentamos los pronósticos para Real Sociedad vs Atlético Madrid, un duelo clave en la quinta jornada de La Liga. Ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos, lo que promete un enfrentamiento tácticamente intenso.

El encuentro, que se disputará el 13 de septiembre de 2026 en el estadio de Anoeta, es crucial para las aspiraciones de ambos clubes. A continuación, analizamos los mercados y las cuotas más interesantes de este partido de La Liga.

Pronósticos Real Sociedad vs Atlético Madrid

Ambos equipos anotan – SÍ – 1.55 vía Stake

Atlético de Madrid gana – 2.35 vía Stake

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Puntos clave para el partido Real Sociedad vs Atlético de Madrid

El estadio de Anoeta fue un escenario de muchos goles la temporada pasada: 14 de los 19 partidos de la Real Sociedad en casa (74%) terminaron con ambos equipos marcando y más de 2.5 goles.

El Atlético de Madrid ha generado solo 3.60 goles esperados (xG) en cuatro partidos esta temporada, un promedio bajo de 0.90 xG por partido.

El Atlético de Madrid se mantiene invicto en sus últimos 10 enfrentamientos contra la Real Sociedad en tiempo reglamentario, una racha que justifica su favoritismo en las cuotas.

El mercado ‘ambos equipos anotan’ ha sido exitoso en 10 de los últimos 13 duelos directos entre estos dos equipos.

Análisis y estado de forma: Real Sociedad vs Atlético de Madrid

La Real Sociedad llega a este encuentro con una racha de tres partidos sin perder en La Liga, mostrando una notable recuperación tras un inicio de temporada complicado. El equipo ha demostrado solidez, especialmente en su feudo, donde la temporada pasada fue un equipo con alta tendencia a los partidos con goles. La gestión de la plantilla será clave, ya que también afrontan compromisos europeos, pero el duelo contra el Atlético es una prioridad para medir su nivel competitivo.

Por su parte, el Atlético de Madrid atraviesa un momento de dudas tras sufrir dos derrotas consecutivas ante Athletic Bilbao y Liverpool. A pesar de una producción ofensiva limitada en términos de goles esperados (xG), el equipo de Diego Simeone mantiene una estructura defensiva competitiva y un historial muy favorable contra la Real Sociedad. Su capacidad para obtener resultados en Anoeta, donde no ha perdido en sus últimas cuatro visitas ligueras, será su principal argumento para buscar la victoria.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan – SÍ

Este mercado se presenta como la opción más fiable. La temporada pasada, la Real Sociedad fue el equipo con mayor porcentaje de partidos con goles de ambos equipos (79%), una tendencia que se acentuó en casa. Además, 10 de los últimos 13 enfrentamientos directos han visto goles en ambas porterías. Considerando que la Real Sociedad solo ha mantenido su arco en cero en uno de sus últimos siete partidos de liga en casa, el escenario es propicio para que ambos conjuntos anoten.

Apuesta de valor: Victoria del Atlético Madrid

A pesar de su forma reciente, las cuotas para una victoria del Atlético de Madrid ofrecen un valor considerable. El equipo visitante está invicto en sus últimos 10 duelos contra la Real Sociedad en 90 minutos y no ha perdido en sus últimas cuatro visitas de liga a Anoeta. La solidez histórica del equipo de Simeone en este tipo de partidos, combinada con la fragilidad defensiva mostrada por el equipo local, convierte la cuota de 2.37 en una oportunidad atractiva para los inversores que buscan un mayor retorno.

Comparativa de cuotas Real Sociedad vs Atlético de Madrid

Alineaciones probables Real Sociedad vs Atlético Madrid