El campeón de la Serie A busca mantener su paso perfecto en la liga. En estos pronósticos Inter vs Udinese, analizamos un duelo donde el líder quiere recuperarse de una derrota europea ante un rival que sabe cómo complicarlo.

El partido, correspondiente a la Jornada 4 de la Serie A, se disputará el lunes 14 de septiembre de 2026 en el estadio San Siro. A continuación, presentamos los mercados de apuestas más relevantes para este encuentro.

Pronósticos del Inter vs Udinese

Inter gana – 1.27 vía Betano

Ambos equipos anotan: Sí – 1.95 vía Betano

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Puntos clave para el partido Inter vs Udinese

El Inter no ha perdido en la Serie A desde el 8 de marzo de 2026, acumulando ocho victorias en los siguientes 13 partidos de primera división.

El Udinese solo ha perdido uno de sus últimos seis partidos de Serie A como visitante.

El Inter solo ha dejado de marcar en uno de sus últimos 45 partidos de Serie A, demostrando una consistencia ofensiva notable.

En la temporada pasada, el Udinese ganó en sus dos visitas a San Siro, superando al Inter por 2-1 y al Milan por 3-0.

Análisis y estado de forma: Inter vs Udinese

El Inter llega a este compromiso con la necesidad de reafirmar su autoridad en el plano local tras una derrota por 2-1 ante el Real Madrid en la Champions League. Sin embargo, su rendimiento en la Serie A es impecable, con tres victorias consecutivas que lo sitúan en la cima de la tabla. El equipo de Cristian Chivu ha demostrado un gran poder ofensivo, pero también ciertas fragilidades defensivas que le costaron puntos en Europa.

Por su parte, el Udinese ha comenzado la temporada de forma estable, sumando cuatro puntos en tres jornadas. Su fortaleza reside en la continuidad del proyecto y su solidez como visitante, habiendo perdido solo uno de sus últimos seis encuentros fuera de casa. La victoria por 2-1 en este mismo estadio la temporada pasada es un antecedente que le da confianza para buscar un resultado positivo y mantenerse en la mitad superior de la clasificación.

Nuestra apuesta segura: Inter gana

La consistencia del Inter en la Serie A justifica su favoritismo. El equipo no ha perdido en 14 partidos de liga consecutivos en el Giuseppe Meazza, ganando 11 de ellos. Aunque el Udinese logró una victoria sorpresiva en su última visita, la motivación del Inter por recuperarse de la derrota europea y mantener el liderato es un factor determinante. Su superioridad estadística y la calidad de su plantilla respaldan la probabilidad de una victoria local.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Este mercado ofrece una cuota de valor considerable. La apuesta ‘Ambos equipos anotan: Sí’ se ha cumplido en tres de los cuatro partidos del Inter esta temporada y en cuatro de los cinco del Udinese. Ambos equipos muestran una alta conversión de goles esperados (xGF), con 8 goles para el Inter y 5 para el Udinese. Además, sus cifras de goles esperados en contra (xGA) sugieren que ambas defensas son vulnerables. Históricamente, este mercado se ha cumplido en siete de los últimos diez enfrentamientos directos.

Comparativa de cuotas Inter vs Udinese

Alineaciones probables Inter vs Udinese